Le Granblue Fantasy Fes 2021 aura lieu le 11 et 12 décembre

Granblue Fantasy est aujourd’hui la licence phare chez Cygames, qui tente de l’exploiter au mieux avec différents jeux. On a déjà eu droit à Granblue Fantasy Versus il y a peu, et c’est maintenant Granblue Fantasy Relink qui est attendu au tournant. Ce dernier se fait malheureusement très discret, mais avec le Granblue Fantasy Fes 2021 qui arrive, le jeu s’apprête probablement à faire reparler de lui.

Des nouvelles pour les deux jeux

On apprend donc que le Granblue Fantasy Fes 2021 se tiendra le 11 et 12 décembre prochain, et forcément, il fera déjà la part belle à Granblue Fantasy Versus, notamment le 12 décembre. C’est donc probablement à cette même date qu’arrivera le personnage de Vira, qui a été annoncé en août dernier.

Granblue Fantasy Relink est également noté dans le programme, et cette fois-ci, on espère avoir du concret. Le jeu n’a plus vraiment donné signe de vie depuis l’année dernière, où il avait montré de nombreuses images, et on croise les doigts pour que cet événement accélère un tant soit peu la communication autour du jeu.