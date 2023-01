Granblue Fantasy Versus Rising : Une nouvelle version du jeu de combat avec du rollback et des nouveaux personnages

En attendant l’arrivée prochaine de Granblue Fantasy Relink, il est déjà possible de voir les différents personnages de cet univers se castagner dans le jeu de combat qu’est Granblue Fantasy Versus. Même s’il est loin d’être l’un des jeux les plus populaires du genre dans les grandes compétitions, il aura su séduire grâce au talent des équipes d’Arc System Works, toujours à leur meilleur niveau lorsqu’il s’agit de mettre en scène de la grosse bagarre bien technique. Mais il lui manquait encore un élément aujourd’hui essentiel pour espérer prospérer encore quelques années sur le devant de la scène : le rollback. Un point qui est corrigé par Granblue Fantasy Versus Rising, une nouvelle version du jeu.

Entre nouvelle version et nouveau jeu, il n’y a qu’un pas

Cette ultime version ressemble à s’y méprendre à un tout nouveau jeu puisqu’elle ajoute des mécaniques supplémentaires, comme l’arrivée des Ultimate Skills, qui permettent de ralentir brièvement les mouvements adverses pour le punir via des longs combos. On notera aussi l’arrivée d’un nouveau mode Histoire simplifié en plus d’intrigues supplémentaires, tandis que de nouvelles arènes et des personnages inédits seront aussi au programme.

La patte visuelle sera mise à jour avec des effets un peu plus soignés, mais c’est du côté du multijoueur que les fans du jeu seront ravis de constater quelques nouveautés. On passera vite sur le nouveau lobby et sur l’apparition de mini-jeux, dont un qui demande d’effectuer une course façon Battle Royale, pour se concentrer sur l’arrivée du cross-play et surtout du rollback, tant demandé sur tous les jeux de combat modernes. On vous renvoie vers notre article dédié à ce sujet pour avoir quelques précisions sur cette notion.

Granblue Fantasy Versus Rising sera disponible dès cette année sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5. Le Granblue Fantasy Versus aura droit à une dernière mise à jour le 24 janvier avant que le studio s’occupe intégralement de cette nouvelle version. Aucun détail n’a été donné sur une quelconque mise à niveau gratuite ou payante pour celles et ceux qui possèdent le jeu de base. Tout laisse à penser que le titre est envisagé comme une semi-suite, mais on attendra plus de détails à ce sujet.