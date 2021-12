Granblue Fantasy Versus : Vira et Avatar Belial arrivent le 14 décembre

Le Granblue Fantasy Fes 2021 a lieu ce week-end et a pour but de célébrer la licence Granblue Fantasy à travers ses plusieurs jeux. Granblue Fantasy Versus était donc bien présent pour donner quelques nouvelles, et pour confirmer que le personnage de Vira, teasé il y a quelques mois, arriverait tout bientôt en DLC.

Deux personnages pour la fin d’année

Cygames et Arc System Works ont donc présenté un nouveau trailer pour Vira, qui illustre tout son move-set et sa personnalité très particulière.

Mais ce n’est pas tout, puisque Belial sous sa forme Avatar a également été confirmé comme personnage jouable, et bonne nouvelle, les deux personnages arrivait très vite en jeu. Vous pourrez donc retrouver Vira et Avatar Belial dès le 14 décembre prochain dans le titre en tant que DLC.

De plus, une Legendary Edition a été annoncée pour le jeu, qui regroupera tous les DLC, prévue elle aussi pour le 14 décembre en dématérialisée, et le 3 mars 2022 en physique.

Granblue Fantasy Versus est disponible sur PC et PlayStation 4.