PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de septembre 2022

Vous en avez l’habitude : chaque mois, Sony propose de nouveaux jeux « gratuits » dans son catalogue PlayStation Plus. Il y en a trois à découvrir pour les membres du palier Essential, et on vous propose systématiquement une vidéo pour savoir si ça vaut le coup de les télécharger ou non. En août, c’était le cas, mais la rentrée sera-t-elle aussi généreuse ? Découvrons les jeux PS Plus de septembre 2022 ensemble.

Quels sont les jeux PlayStation Plus de septembre 2022 ?

Trois jeux au programme, avec un titre indépendant qui joue sur la relaxation, un jeu de course et un jeu de combat. Plusieurs genres abordés, mais peut-être pas le line-up que certains espéraient. Cependant, la présence d’un Need for Speed pourrait peut-être sous-entendre que l’annonce du prochain volet est imminent, étant qu’Electronic Arts avait promis une présentation en cette fin d’année.

Les jeux PlayStation Plus de septembre 2022 seront disponibles le mardi 6 septembre dans la journée. Vous pouvez les télécharger directement sur votre console. Découvrez également les jeux qui arriveront plus tard dans le mois pour les abonnés Extra et Premium.