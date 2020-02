Granblue Fantasy Versus se trouve enfin une date européenne

Fin du suspense pour Granblue Fantasy Versus et sa sortie française. Marvelous Games vient de dévoiler la date de sortie du jeu mais également les différentes éditions disponibles chez nous. Et bonne nouvelle, il ne faudra pas attendre trop longtemps.

C’est gentil d’avoir tenté

Le jeu de combat adapté du jeu mobile Granblue Fantasy sortira le 27 mars en Europe et en Australie. Malheureusement, pour des questions de délai de production, l’édition physique Premium a dû être annulée. Elle devait être uniquement disponible à la vente sur le site de l’éditeur. Il faudra donc se contenter du jeu seul si vous voulez tenir votre exemplaire entre vos mains.

Petit bonus tout de même, vous aurez droit à un code pour obtenir l’item de votre choix entre une Gold Brick, une Sunlight Stone, un Sephira Evolite ou dix Damascus Crystal dans le Granblue Fantasy classique. Intéressant si vous réussissez à y accéder malgré le fait qu’il ne soit pas sorti du Japon. En dématérialisé, il y a nettement plus de choix avec le jeu seul et son code bonus, mais aussi deux éditions deluxe.

Marvelous signale au passage que le fait de pouvoir obtenir des cristaux dans Granblue Fantasy en jouant à Versus sera également possible chez nous. Finir le mode RPG débloquera 5 000 précieux cristaux dans l’app et le finir en mode hard débloquera le costume Vyrn Suit pour le personnage principal. Si vous avez déjà le costume, vous empocherez 3 000 cristaux à la place. Une fois de plus, c’est partir du principe que vous avez un moyen d’y jouer…

Les éditions deluxe dématérialisées de Granblue Fantasy Versus

La première est le Digital Character Pass Set. Comme son nom l’indique, elle contient :

le jeu

le code bonus

le Season Pass pour les cinq premiers personnages DLC

un pack de couleurs alternatives pour les costumes

un avatar Nice-Abs Power Vyrn pour le lobby

un thème et un avatar PS4

La Digital Deluxe Edition contient tout cela en y ajoutant :

un artbook numérique

la bande-son numérique

un thème PS4 avec un artwork inédit.

Pas de prix dans les deux cas pour le moment, mais au moins on peut enfin affirmer que Granblue Fantasy Versus sortira le 27 mars sur PlayStation 4 (avec, on le rappelle, des textes traduits en français).