Gran Turismo célèbre ses 30 ans en annonçant une DualSense limitée le jour de la sortie du patch 1.72 pour GT 7

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Dans un peu plus d’un an, Gran Turismo fêtera ses 30 ans. La licence historiquement développée par Polyphony Digital aura donc traversé chaque console et époque de PlayStation, y compris l’actuelle, loin d’être la plus reluisante. Alors qu’il a du boulot pour regagner la confiance de son public chevronné, le constructeur profite de cette célébration à venir pour sortir une nouvelle manette, tandis que le septième opus intègre du contenu supplémentaire.

La DualSense Gran Turismo Édition Limitée // Source : Sony

Une énième DualSense de plus

À défaut de susciter la sympathie de son public attaché au physique, PlayStation assure son lineup de DualSense, qu’il s’agisse de coloris classique ou d’édition limitées. Gran Turismo est la nouvelle licence qui a droit à sa manette dédiée, alors qu’elle fêtera ses 30 ans en décembre 2027.

Un peu pimpée comme une voiture de course, cette version de la DualSense n’est pas vraiment celle qui passe le plus inaperçue. Outre les deux grande bandes verticales hautement symboliques traversant le pavé tactile ou la zone autour des joysticks reprenant l’image du drapeau à damier, on note pas mal d’éléments intégrés façons stickers. On voit le numéro 30 symbolisant l’anniversaire, le logo de la licence en version classique et version emblème, ou encore la mention des 100 millions de vente de la licence, total atteint en 2025.

La DualSense Gran Turismo Édition Limitée sera disponible le 10 décembre au prix de 84,99€, et les précommandes débuteront sur PlayStation Direct et les revendeurs participants le 22 octobre à 10h.

La MAJ 1.72 de Gran Turismo 7 est là

L’annonce d’une telle manette débarque à point nommé pour accompagner l’arrivée de la mise à jour Spec IV (partie 1) de Gran Turismo 7, soit la version 1.72. Disponible ce 14 octobre, elle apporte six nouveaux véhicules, le circuit japonais de Sportsland Sugo, de nouveaux lieux Scapes, des événements supplémentaires et bien d’autres choses. Un trailer présente notamment les véhicules.

Voici la liste des bolides intégrant Gran Turismo 7 dans cette nouvelle MAJ :

  • Xiaomi Vision Gran Turismo
  • Ferrari F355 Berlinetta ’94
  • Honda Civic Si Group A version ’87
  • Mazda RX-Vision GT3 Evo ’26
  • Honda Step WGN Spada Premium Line ’23
  • Citroën 2 CV 6 Charleston ’86

Oui, notre bonne vieille deudeuche fait partie de cet ajout particulièrement éclectique au roster motorisé. Toutes les infos concernant ces voitures sont à retrouver sur l’article du PlayStation Blog.

Gran Turismo 7 est disponible sur PS5 et PS4.

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Jaquette de Gran Turismo 7
Gran Turismo 7
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Date de sortie : 04/03/2021

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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