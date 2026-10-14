Gran Turismo célèbre ses 30 ans en annonçant une DualSense limitée le jour de la sortie du patch 1.72 pour GT 7

Une énième DualSense de plus

À défaut de susciter la sympathie de son public attaché au physique, PlayStation assure son lineup de DualSense, qu’il s’agisse de coloris classique ou d’édition limitées. Gran Turismo est la nouvelle licence qui a droit à sa manette dédiée, alors qu’elle fêtera ses 30 ans en décembre 2027.

Un peu pimpée comme une voiture de course, cette version de la DualSense n’est pas vraiment celle qui passe le plus inaperçue. Outre les deux grande bandes verticales hautement symboliques traversant le pavé tactile ou la zone autour des joysticks reprenant l’image du drapeau à damier, on note pas mal d’éléments intégrés façons stickers. On voit le numéro 30 symbolisant l’anniversaire, le logo de la licence en version classique et version emblème, ou encore la mention des 100 millions de vente de la licence, total atteint en 2025.

La DualSense Gran Turismo Édition Limitée sera disponible le 10 décembre au prix de 84,99€, et les précommandes débuteront sur PlayStation Direct et les revendeurs participants le 22 octobre à 10h.

La MAJ 1.72 de Gran Turismo 7 est là

L’annonce d’une telle manette débarque à point nommé pour accompagner l’arrivée de la mise à jour Spec IV (partie 1) de Gran Turismo 7, soit la version 1.72. Disponible ce 14 octobre, elle apporte six nouveaux véhicules, le circuit japonais de Sportsland Sugo, de nouveaux lieux Scapes, des événements supplémentaires et bien d’autres choses. Un trailer présente notamment les véhicules.

Voici la liste des bolides intégrant Gran Turismo 7 dans cette nouvelle MAJ :

Xiaomi Vision Gran Turismo

Ferrari F355 Berlinetta ’94

Honda Civic Si Group A version ’87

Mazda RX-Vision GT3 Evo ’26

Honda Step WGN Spada Premium Line ’23

Citroën 2 CV 6 Charleston ’86

Oui, notre bonne vieille deudeuche fait partie de cet ajout particulièrement éclectique au roster motorisé. Toutes les infos concernant ces voitures sont à retrouver sur l’article du PlayStation Blog.

Gran Turismo 7 est disponible sur PS5 et PS4.