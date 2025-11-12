State of Play Japan : Le résumé complet de la conférence (Marvel Tōkon, Elden Ring Nightreign, Fatal Frame II…)

Vous trouverez ici la liste complète des annonces du State of Play Japan du 11 novembre. Accrochez-vous, puisque l’on résumera ici tout très rapidement, étant donné le peu d’annonces et la vitesse à laquelle celle-ci ont été communiquées. Et, il faut bien l’avouer, avec la tonne de DLC présentés ici, cette conférence ne méritait pas franchement le détour.

Dragon Quest VII Reimagined

Date de sortie : 5 février 2026

Premier jeu à apparaitre lors de ce State of Play, Dragon Quest VII Reimagined, un remake assez spécial du septième épisode de la saga de JRPG culte. Pas de grande annonce à noter ici puisque sa date de sortie est déjà connue, mais une séquence inédite avec la version adulte de l’un des personnages principaux, afin de montrer que cette nouvelle version ne fera pas que ressasser le passé.

InKonbini: One Store, Many Stories

Date de sortie : Avril 2026

Si vous aviez toujours rêvé de travailler dans un Kobini, soit une supérette de quartier au Japon, InKonbini: One Store, Many Stories vous laissera vivre ce rêve en vous laissant ranger vos rayons tout en écoutant les histoires de votre clientèle.

Coffee Talk Tokyo

Date de sortie : 5 mars 2026

C’est à peu près la même chose pour Coffee Talk Tokyo, qui vous place cette fois-ci aux commandes d’un bar, toujours à l’écoute de la vie de vos clients. Des clients un peu spéciaux ici, puisque le jeu n’hésitera pas à piocher dans le folklore japonais, car même les yokais aiment le café.

BrokenLore Unfollow & BrokenLore Ascend

Date de sortie : 16 janvier 2026 (pour BrokenLore Unfollow)

La saga d’horreur BrokenLore était présente non pas avec un, mais deux jeux, à commencer par BrokenLore Unfollow, où l’on incarne une jeune fille victime de harcèlement, qui va devoir faire face à des monstres cauchemardesques. Dans BrokenLore Ascend, vous irez grimper au sommet de la tour de Tokyo, mais pour y faire une bien mauvaise rencontre avec un esprit redoutable.

Fatal Frame II: Crimson Butterfly

Date de sortie : 12 mars 2026

Grosse séquence pour le remake de Fatal Frame II, qui venait ici présenter une nouvelle bande-annonce tout en précisant sa date de sortie. On retrouvera donc les jumelles Amakura dans cette aventure remise au goût du jour dès le mois de mars 2026, avec quelques ajouts comme de nouveaux costumes.

Dynasty Warriors Origins DLC

Date de sortie : 22 janvier 2026

on ouvre maintenant la page des DLC, et il y en a eu un sacré paquet durant cette émission. Dynasty Warriors Origins a ouvert le bal avec Visions of Four Heroes, son extension qui ajoutera quatre nouveaux personnages tout en nous faisant vivre le conflit d’un autre point de vue.

Gran Turismo 7 Power Pack

Date de sortie : 4 décembre 2025

Gran Turismo 7 n’a pas dit son dernier mot puisque la mise à jour Spec III arrivera avant la fin de l’année, mais elle ne sera pas la seule nouveauté. Un DLC payant « Power Pack sera proposé, avec du « vrai racing » au programme dont des courses de 24 heures. On y trouvera aussi 50 nouvelles courses.

MotionRec

Date de sortie : Printemps 2026

Dans un State of Play rempli de DLC, on a apprécié voir un titre original comme MotionRec, mais lui non plus ne sentait pas vraiment la nouveauté dans la mesure où il est déjà disponible sur PC. Ce jeu de plateformes/puzzles débarquera cependant bientôt sur les consoles PlayStation.

Wandering Sword

Date de sortie : 28 mai 2026

Là encore, on a affaire à un portage puisque Wandering Sword est déjà disponible ailleurs. Cet action-RPG arrive sur PlayStation et nous permettra de nous plonger dans l’histoire de la Chine, en suivant de braves héros dans un récit aux multiples fins.

No Sleep For Kaname Date – From AI: THE SOMNIUM FILES

Date de sortie : 26 février 2026

Toujours au rayon des portages, No Sleep For Kaname Date – From AI: THE SOMNIUM FILES a refait parler de lui pour annoncer sa venue sur les consoles PlayStation, après la Switch et le PC. L’enquête de Kaname Date à propos d’une star disparue dans un escape game pourra donc aussi être suivie sur une nouvelle plateforme.

Tokyo Xtreme Racer

Date de sortie : 26 février 2026

En plus de Gran Turismo 7, un autre jeu de racing était au programme de ce State of Play avec Tokyo Xtreme Racer, sorti il y a bientôt deux mois sur Steam. Un portage déjà annoncé par le passé, mais qui précise ici sa date de sortie.

Bandai Namco DLC (Digimon Story, PAC-MAN World 2…)

Si vous n’aviez pas encore vu assez de DLC comme cela, Bandai Namco a mis la dose pour vous. Entre du Super Robot Wars Y qui s’offre le plein de crossovers dès le 21 novembre (Galaxy Cyclone Braiger, The Big O etFuuto PI: The Portrait of Kamen Rider Skull), Once Upon a Katamari qui accueillera de nouvelles collaborations en novembre, et Digimon Story: Time Stranger qui a révélé son premier DLC avec de nouvelle Digivolutions et un épisode spécial prévu pour cet hiver, il y avait du choix.

Le plus marquant dans le lot sera le DLC Sonic pour Pac-Man World 2 Re-Pac, disponible dès aujourd’hui, avec un Dr. Robotnik qui passe une tête.

Monster Hunter Wilds

Date de sortie de la mise à jour : 16 décembre 2024

Capcom a passé en coup de vent, non pas pour donner des nouvelles du prochain Resident Evil, mais pour nous assurer que la mise à jour 4 de Monster Hunter Wilds arrivera d’ici un bon gros mois, dans l’espoir de redonner un peu d’intérêt autour d’un titre qui a du mal à capter un nouveau public.

Sonic Racing CrossWorlds DLC

Date de sortie du DLC payant : 20 novembre

Et on continue avec les DLC, chez un roi en la matière. Sonic Racing CrossWorlds aura droit à une update gratuite chaque mois jusqu’en février, avec NiGHTS en décembre, Super Monkey Ball en janvier et Tangle et Whispers pour février 2026, mais des DLC payants arrivent également. Comme celui sur Bob l’Eponge, prévu pour le 20 novembre.

Never Grave The Witch and the Curse

Date de sortie : 5 mars 2026

Difficile de voir énormément d’originalité dans Never Grave: The Witch and The Curse, du moins, en apparence. Le titre ne vous laissera pas directement contrôler le personnage à l’écran, mais plutôt son chapeau, qui peut prendre possession des ennemis et utiliser leurs compétences. Un roguelike qui peut même s’apprécier à plusieurs, avec de la coopération en ligne jusqu’à 4 personnes.

Blazblue Entropy Effect X

Date de sortie : 12 février 2026

Spin-off de la saga de jeux de combat BlazBlue, Blazblue Entropy Effect X arrive chez PlayStation avec une nouvelle histoire et la promesse d’un autre roguelike très prenant, qui conserve quelques bases des autres jeux de la série.

Damon and Baby

Date de sortie : Début 2026

Arc System Works veut aussi se défaire de son étiquette de studio de jeux de combat avec Damon and Baby, un jeu dans lequel le Roi Démon voit son destin être entremêlé à celui d’un enfant humain, dans un jeu d’action-RPG/twin-stick shooter.

Kyouran Makaism

Date de sortie : 29 janvier 2026

Les fans de la saga Disgaea se tourneront peut-être vers Kyouran Makaism, nouveau titre de Nippon Ichi Software, qui délaisse ici la stratégie pour un RPG plus orienté action, même s’il conserve plus ou moins le même esprit.

Fate Trigger

Date de sortie : premier trimestre 2026 (accès anticipé)

Fate Trigger prend toutes les modes du moment en mixant Battle Royale et waifus, et vient ici nous présenter deux nouveaux personnages jouables tout en confirmant sa sortie sur PS4 et PS5 en accès anticipé

Octopath Traveler 0

Date de sortie : 4 décembre 2025

Octopath Traveler 0 sortira dans un petit mois et Square Enix a voulu s’assurer du fait que personne n’oublie cela. Pour mieux faire parler de son prochain JRPG, l’éditeur sort donc aujourd’hui une démo sur PS4 et PS5, qui vous laisse découvrir les trois premières heures de jeu. Votre sauvegarde pourra ensuite être transférer vers le jeu final, si vous passez à la caisse.

Marvel Tōkon: Fighting Souls

Bêta fermée : du 5 au 7 novembre

On l’attendait au tournant pour ce State of Play Japan, et Marvel Tōkon: Fighting Souls ne nous a pas fait faux bond. Enfin presque, puisque l’on s’attendait au moins à une annonce de personnages, mais Arc System Works a simplement voulu précise qu’une seconde bêta aura lieu dans le week-end du 5 décembre, avec Spider-Man et Ghost Rider jouables et de nouvelles arènes, dont le manoir des X-Men.

Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows

Date de sortie : 4 décembre 2025

On termine sur l’annonce du DLC pour Elden Ring Nightreign, qui n’était guère une surprise étant donné que Kadokawa avait vendu la mèche à son propos. Dans The Forsaken Hollows, vous pourrez contrôler deux nouveaux personnages jouables (Scholar et Undertaker) pour faire face à deux nouveaux boss, avec une nouvelle zone souterraine à explorer.

Cette bien triste conférence s’est terminée sur l’annonce d’une PS5 Digital Edition entièrement dédiée au public japonais, qui n’est disponible qu’en japonais, afin de passer outre certaines taxes tout en proposant un produit abordable, à environ 300 euros (55 000 yens). Voilà de quoi conclure cette soirée, qui nous montre une fois de plus qu’il ne faut jamais s’emballer en avance pour des présentations du genre.