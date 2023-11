Gran Turismo 7 : Le jeu de course de Polyphony Digital dévoile le contenu de sa mise à jour 1.4

Un patch généreux en perspective

Outre les diverses arrivées et modifications apportées à différents modes de jeu, aux menus et à la cinématique d’introduction, cette mise à jour intitulée « Spec II » est surtout l’occasion de découvrir le circuit canadien enneigé de Lake Louise (Lac Louise en français), de rouler avec sept véhicules supplémentaires, dont la Dodge Challenger SRT Demon de 2018, la Lexus LFA de 2010 et la Porsche 911 GT3 RS de 2022, ainsi que jouer jusqu’à quatre en écran partagé.

Attention cependant, cette dernière fonctionnalité n’est présenté que sur PlayStation 5, tout comme Gran Turismo Sophy 2.0. Toujours en phase de conception, celle qui est censée devenir la nouvelle et future IA référence dans le secteur des jeux de course est désormais compatible avec 340 voitures, soit environ 95% du catalogue du titre, et un total de neuf circuits : Laguna Seca, Grand Valley – Highway 1, Road Atlanta, le Circuit des 24h du Mans, Spa-Francorchamps, le Deep Forest Raceway, le Red Bull Ring, Suzuka et Tsukuba Circuit.

Pour rappel, Gran Turismo 7 est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, PlayStation VR et PlayStation VR2.