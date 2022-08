Gothic Remake dévoile un teaser un peu timide avec peu de nouvelles images

THQ Nordic a énormément de jeux en développement, alors forcément, on pouvait s’attendre à quelques absents lors du dernier showcase de l’éditeur. On pensait que Gothic Remake, développé par Alkimia Interactive, allait faire partie de ces absents, mais non, le jeu a bien eu droit à un segment pendant la conférence. Enfin, c’est vite dit, puisque malgré sa présence, le jeu n’a pas vraiment montré d’images très intéressantes, en dehors d’un teaser assez obscur.

Un tour dans les mines

Ce teaser nous emmène donc du côté de la mine et nul doute que ces environnements devront rappeler quelques souvenirs à celles et ceux qui ont joué au RPG original. On peut donc avoir un meilleur aperçu du moteur utilisé et des améliorations visuelles effectuées depuis la dernière présentation du jeu, mais c’est tout.

Pas de gameplay à se mettre sous la dent, et vous vous en doutez, aucune date n’a été annoncée non plus. La sortie de Gothic Remake est encore très loin de nous, et ce maigre aperçu ne fait que nous le confirmer.

En espérant en savoir plus prochainement, ce Gothic Remake est attendu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.