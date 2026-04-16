Saros en met plein les mirettes sur PS5 Pro dans une nouvelle vidéo

La nouvelle version du PSSR sera supportée

Naturellement, Saros sera l’une des vitrines de la PS5 Pro, console qui en a bien besoin après avoir vu son prix déjà élevé augmenter d’une centaine d’euros il y a quelques jours. Sony nous montre à quoi le jeu va ressembler sur cette machine dans une vidéo de gameplay dédiée, qui revient évidemment sur la technologie PSSR. Saros aura bien droit à la nouvelle version du PSSR, avec un framerate à 60 images par seconde (sauf durant les cinématiques) sans faire trop de sacrifices sur la finesse des détails à l’écran.

Seppo Halonen, directeur de la technologie chez Housemarque, explique tout cela sur le PlayStation Blog :

« Sur PlayStation 5 Pro, nous avons également amélioré la résolution de rendu basique, c’est-à-dire la résolution avant conversion ascendante. Cela signifie que sur PS5 Pro, vous aurez accès à une résolution d’image encore plus fine à 60 images par seconde. Tout en utilisant la résolution dynamique afin d’assurer la stabilité du taux de rafraîchissement de l’image, même au beau milieu d’un combat intense, la PS5 Pro nous permet d’obtenir une image plus fine en comparant la même scène. Saros tourne déjà superbement sur PS5, avec 60 images par seconde stables, mais nous avons rehaussé encore davantage les visuels sur PS5 Pro. Qui plus est, il y a plein de petits ajustements dans les reflets et le niveau de qualité général, afin qu’il ne s’agisse pas juste d’une augmentation du nombre de pixels, mais que les éléments affichés soient eux-mêmes rehaussés. »

Saros sera disponible dès le 30 avril prochain sur PS5, mais vous aurez droit à notre test bien avant cette date pour savoir ce que vaut le prochain jeu de Housemarque.