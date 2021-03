Gothic Remake : Alkimia Interactive s’occupera du développement

Déjà annoncé l’année dernière sur PC, PS5 et Xbox Series, Gothic Remake sera développé par le studio espagnol Alkimia Interactive. Et ce sera d’ailleurs son tout premier jeu.

We are beyond happy to introduce our new studio, Alkimia Interactive in Barcelona, Spain!@AlkimiaGameDev will focus on high-quality RPGs, their first project being the Gothic Remake.

Development is well underway and first results will be revealed in the next couple of months! pic.twitter.com/RR7ZgxPG2A

