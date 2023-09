Google a débuté ses tests pour jouer à des jeux directement via YouTube

Stadia est peut-être mort et enterré, mais sa technologie reste très surveillé par l’industrie. Google a décidé de ne pas la mettre au placard étant donné qu’elle a prouvé qu’elle marchait, et s’en va donc tester d’autres moyens de la mettre à disposition du public et des développeurs. Cela passera visiblement par YouTube, avec des jeux directement accessibles via ce site, ce qui était aussi l’une des promesses initiales de Stadia. On savait que le géant américain était sur le point de mettre cela en œuvre, et on apprend aujourd’hui que les tests ont démarré.