Google chercherait à nous faire tester des jeux via… YouTube

Google s’intéresse toujours à l’industrie du jeu vidéo, et ce même après avoir essuyé un échec retentissant avec Stadia. Le service de jeu en cloud gaming n’aura pas su convaincre les utilisateurs malgré une technologie qui a fait ses preuves, et c’est sans doute parce que Google possède encore ces puissants outils qu’il ne veut pas mettre définitivement en placard ses envies d’intégrer le monde du gaming. Le Wall Street Journal a mis la main sur un mail interne révélant tout cela et rapporte aujourd’hui que l’entreprise américaine cherchait à retenter l’expérience, cette fois-ci en pariant sur YouTube.