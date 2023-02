Genshin Impact : La version 3.5 sera dévoilée dans un live ce vendredi 17 février

Le temps passe et on peut déjà se dire que l’on arrive à la moitié de la version 3.0 de Genshin Impact et de sa région de Sumeru. Mais il reste encore beaucoup à découvrir au sein du désert et de la jungle luxuriante de cette zone, et miHoYo prépare activement la version 3.5 du jeu qui devrait arriver d’ici deux semaines. Comme d’habitude, le studio chinois va d’abord commencer à nous dévoiler tout ce qu’il faut savoir dans cette mise à jour avec un livestream qui aura lieu quelques jours avant la sortie de l’update.

Dehya affute son épée

Chers voyageurs,

C'est l'heure des annonces ! Un programme spécial sur la nouvelle version de Genshin Impact sera diffusé le 17 février 2023 à 7 h 00 (UTC-5) sur la chaîne Twitch officielle.

>>> https://t.co/15HKtWq8mP#GenshinImpact #GenshinSpecialProgram pic.twitter.com/Gk8WKU7EFB — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) February 15, 2023

Si la version 3.5 de Genshin Impact vous intéresse, rendez-vous ce vendredi 17 février sur Twitch à 13 heures pour découvrir ce que cette mise à jour nous réserve.

Rien qu’avec l’image de cette annonce, on peut sans doute s’attendre à ce qu’Albedo soit de retour dans les bannières d’invocations, tandis que Dehya fera son entrée en jeu. La guerrière Pyro ne sera pas le seul personnage inédit de la version 3.5, puisqu’on sait déjà que Mika sera enfin jouable, après avoir fait une première apparition en jeu lors de la version 3.1.

Vous pourrez retrouver un compte-rendu complet des annonces sur notre site directement après la fin du livestream, avec les codes primo-gemmes à durée limitée pour obtenir quelques récompenses.

