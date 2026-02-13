Genshin Impact : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 6.4 (Varka, nouvelle quête…)

Retour à Mondstadt

Genshin Impact nous offre un bon shot de nostalgie en relocalisant l’aventure dans la première région du jeu, alors que nous étions plus préoccupés par le sort de Nod-Krai ces derniers temps.

Ce n’est pas pour rien, puisque cette mise à jour est grandement tournée autour du personnage de Varka, véritable figure héroïque de Mondstadt, qui aura droit à sa propre quête d’histoire très travaillée, donnant même accès à un skin d’arme spécial pour une épée à deux mains.

Les bannières de la version 6.4

Comme on l’a dit, cette mise à jour est centrée sur Varka, qui sera le seul personnage inédit de la version 6.4. Ce personnage 5 étoiles Anémo aura la grande particularité de manier deux claymores en combat, mais également deux éléments.

S’il est d’un côté Anémo, il pourra aussi infliger des dégâts liés à l’autre élément prédominant dans votre équipe (sauf Dendro et Géo), sachant qu’il est plutôt recommandé d’utiliser le Pyro. En dehors de cela, le Chevalier de Borée est assez direct et agit comme un DPS principal qui devrait faire de gros dégâts, s’il a les bons supports à ses côtés.

Varka sera présent dans la première bannière d’invocation, aux côtés de Flins. Pour la seconde partie de la mise à jour, les deux seront remplacées à Escoffier et Skirk.

Les événements de la version 6.4

Les événements de la mise à jour seront donc principalement liés à Mondstadt, avec d’abord le mode « Échos de la mémoire » qui nous fera revivre certaines scènes iconiques du début de l’aventure, mais avec quelques différences qu’il faudra aller dénicher façon jeu des 7 erreurs.

Vous aurez aussi accès à pas mal d’autres mini-jeux, comme celui centré autour de la création de boissons pour apprendre à mieux connaître certains personnages, ou un autre qui est un événement de combat assez classique, si ce n’est que vous pourrez invoquer l’ombre d’un chevalier pour faire de gros dégâts dans les rangs adverses. On notera également la présence d’un mini-jeu de planage, avec plusieurs parcours à terminer. Si vous participez à tout cela, vous pourrez mettre la main sur un skin pour un catalyseur.

Autre événement, cette fois, pas forcément relié à la première région du jeu, un mode de défense stratégique où vous devrez placer des tourelles au bon endroit afin d’endiguer les vagues ennemies. On notera également la présence d’un nouveau boss pour récupérer des matériaux spéciaux.

Les codes primo-gemmes

Voici les codes primo-gemmes qui ont été distribués lors de l’annonce, et qui ne sont valables que quelques heures :

VarkaArrives

Homeward

VisitWonderland

Quand sortira la version 6.4 de Genshin Impact ?

La version 6.4 de Genshin Impact sera disponible dès le mercredi 25 février aux alentours de 4 heures du matin. Une maintenance aura lieu quelques heures auparavant, et vous recevrez des primo-gemmes en compensation.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox Series, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux autres guides sur le jeu pour en savoir plus.