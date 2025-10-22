Genshin Impact : La version 6.1 est désormais disponible avec un nouveau personnage et un nouveau mode de jeu

Genshin s’offre son Roblox

Mais avant d’évoquer ce nouveau mode, n’oublions pas que cette mise à jour 6.1 de Genshin Impact permet de poursuivre la quête d’Archon au sein de la mystérieuse région de Nod-Krai. Et pour en venir à bout, on pourra désormais compter sur les talents de Nefer, nouveau personnage 5 étoiles Dendro que vous pouvez invoquer dès maintenant, si vous avez un peu de chance.

En dehors de cela et des événements typiques que l’on retrouvera au fil des semaines grâce à cette mise à jour, cette dernière introduit donc le mode « Paradisia milliastral ».

Un mode presque complétement détaché de l’aventure principale, où vous pourrez y créer votre avatar et lui faire revêtir toutes sortes de tenues tout en participant à des tas de mini-jeux que vous pourrez confectionner de vos propres mains. Souvent comparé à une sorte de mini-Roblox, ce mode est là pour durer, et aura droit à ses propres nouveautés à chaque mise à jour, avec son propre système de gacha. Un jeu dans le jeu donc, pas forcément ce que recherche la communauté de Genshin Impact en premier lieu, mais qui sait.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox Series, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux autres guides sur le jeu pour en savoir plus.