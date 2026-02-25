Genshin Impact : La mise à jour 6.4 est désormais disponible et permet d’invoquer le personnage de Varka

Le Chevalier de Borée est enfin là

Vous pouvez dès à présent télécharger cette mise à jour 6.4 de Genshin Impact, qui n’a pas de nouvelle quête d’Archon à vous proposer, mais qui mise tout sur le personnage de Varka dans sa propre aventure.

Un personnage très mis en avant dans la mesure où il s’agit d’un pilier de Mondstadt, sans parler du fait qu’il a bénéficié d’une attention toute particulière de la part de HoYoverse (avec un court-métrage qui lui est dédié), ce qui se voit surtout dans son style et sa carrure.

Libre à vous de tenter de l’invoquer ou non, et si c’est le cas, n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Varka pour en savoir davantage sur son build et ses équipes potentielles. En dehors de cela, vous retrouverez également quelques événements qui viendront rythmer cette mise à jour, tandis que la bannière de Flins fait aussi son retour.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox Series, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux autres guides sur le jeu pour en savoir plus.