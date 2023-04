Genshin Impact : Voici Kirara, le nouveau personnage de la version 3.7

Guerrière féline en approche

Vous l’aurez peut-être deviné à son nom, Kirara ne nous provient pas de Sumeru mais d’Inazuma, et semble bien connaitre le général Gorou. Plutôt que d’avoir des oreilles de doggo comme ce dernier, elle est affublée d’oreilles et de pattes de chat, tandis qu’elle se présente comme la coursière de rang or à Komaniya Express.

Elle possède un œil divin de type Dendro, mais on ignore encore sa manière de se battre et son arme. Si l’on devait uniquement se fier à son chara-design, on pourrait parier qu’il s’agit d’un personnage 4 étoiles, mais il faudra attendre le live de présentation de la version 3.7 du jeu (qui arrivera dans quelques semaines) pour en être certain.

◆Kirara

◆Mistigri sur les toits

◆Coursière de rang or à Komaniya Express

◆Œil divin : Dendro

