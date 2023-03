Genshin Impact : Tout savoir sur la version 3.6 du jeu (Baizhu, Kaveh, nouvelle zone…)

La version 3.5 aura été peut-être un peu décevante pour une partie de la communauté, c’est pourquoi la version 3.6 de Genshin Impact était attendue au tournant. Cette dernière arrive maintenant dans quelques petits jours et on savait déjà qui seraient les stars de cette update, Baizhu en tête. Le livestream de la version avait lieu aujourd’hui et celui-ci était sans surprise rempli d’informations. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la version 3.6 de Genshin Impact.

Une nouvelle zone avec un boss inédit

Cette version 3.6 contiendra tout d’abord la suite de l’histoire de Nahida, qui devrait nous mener dans une nouvelle zone du désert de Sumeru. Cette dernière partie de la région sera quelque peu différente du reste car elle abritera une faille vers les Abysses, qui possède un lien avec Khaenri’ah.

Un lieu qui sera donc rempli de mystères, et qui abritera un nouveau boss hebdomadaire à combattre, Apep, le dragon de verdure. Une sorte de dragon à tentacules, avec un combat divisé en trois phases, sachant que la deuxième phase demandera de défendre le cœur de ce dragon contre d’autres monstres.

Par ailleurs, cette nouvelle zone permettra de découvrir trois types d’ennemis inédits, avec un nouvel apôtre ( Lustrateur inique) qui manie à la fois le Pyro, l’Electro et le Cryo. On retrouvera aussi deux Brutocolinus assez spéciaux, l’un maniant une épée de type Anemo, l’autre utilisant une faux de type Hydro, appelés le Brutoranger Anémo et Brutovéreux Hydro.

Les bannières de la version 3.6

Comme on s’y attendait, Baizhu sera le seul nouveau personnage 5 étoiles de cette version 3.6. Ce médecin de Liyue est connu depuis un bon bout de temps maintenant, mais c’est seulement à partir de cette mise à jour que l’on pourra le contrôler. Il sera donc de type Dendro et maniera un catalyseur.

Il agira en tant que personnage de support en fournissant des soins ainsi qu’un bouclier. Baizhu sera disponible sur la seconde bannière de la version 3.6, donc 3 semaines après le début de celle-ci, et aura droit à son arme étoile 5 étoiles signature.

Il sera accompagné sur cette même bannière par Kaveh, le coloc’ d’Alhaitham. Il s’agira d’un personnage 4 étoiles Dendro, qui maniera une épée à deux mains. Enfin, plus ou moins, puisqu’il utilisera surtout sa valise/boîte à outils pour contrôler son épée.

Ganyu fera aussi son retour sur la seconde bannière de la version 3.6, tandis que la première bannière sera partagée entre Nahida et Nilou.

Les événements de la version 3.6

Cette version 3.6 mettra en scène un événement majeur avec une sorte de combat des écoles, le Festival académique. Chaque école va donc mettre en place son propre mini-jeu. On retrouvera un jeu de puzzles, un autre de construction, un événement centré sur des dialogues avec des histoires à écouter, un mini-jeu où l’on devra contrôler des animaux, et enfin un peu de combats. Durant cet événement, vous pourrez faire le plein de récompenses et obtenir un exemplaire gratuit du personnage de Faruzan.

On retrouvera ensuite un autre événement qui demandera de combattre des créatures dans le désert tout en protégeant des constructions. Un événement fera son retour par la suite, avec des combats qui demandent d’utiliser des personnages de certains éléments au bon moment pour profiter de bonus.

Un événement assez unique nous a été présenté où l’on pouvait prendre le contrôle d’un petit familier volant, et littéralement voler à travers les décors. Ce petit animal pourra aussi attaquer les ennemis, et il faudra réaliser des défis en sa compagnie.

On aura droit à un nouveau donjon, qui permettra de mettre la main sur deux sets d’artéfacts en plus, l’un boostant les dégâts Hydro, l’autre augmentant les PV. Enfin, une nouvelle escapade sera proposée. Cette fois-ci, il s’agira de venir en aide à Layla.

Les codes primo-gemmes

Voici les trois codes primo-gemmes à entrer avant la fin de la journée pour obtenir des récompenses gratuitement :

9ARE6VLJT34H

KBRE7D4KA2MM

7S9X6V4JB2M9

Quand sortira la version 3.6 de Genshin Impact ?

La version 3.6 de Genshin Impact sera disponible dès le 12 avril prochain, certainement aux alentours de 4 heures du matin. Vous recevrez des primo-gemmes en compensation pour le temps de la maintenance.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.