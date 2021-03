La Gamescom 2021 revient avec un format hybride et l’Opening Night Live le 24 août

Avec la crise sanitaire, les salons n’ont forcément plus trop la côté, et beaucoup se tournent vers des formats digitaux pour palier à l’absence d’événements physiques. La Gamescom n’aura lieu qu’en août, mais elle doit forcément déjà se préparer à faire face à l’impossibilité de tenir une édition similaire à celles du passé, étant donné que l’on a encore peu de visibilité sur l’avancée de la situation sanitaire dans les prochains mois. C’est pourquoi on apprend que cette Gamescom 2021, qui aura lieu du 25 au 29 août, est pour le moment prévue en tant qu’édition hybride.

Un événement physique de retour mais très réduit

Derrière cette appellation, on peut voir que la Gamescom va planifier des événements en présentiel, avec le salon qui va rouvrir ses portes, mais pas toutes.

Tous les halls ne seront pas occupés cette année et l’organisation prévoit de filtrer au maximum les visiteurs tout en respectant les gestes barrières. On retrouvera même une partie eSport et des compétitions de cosplay, dans la mesure des règles de sécurité. Un coin business sera aussi de retour dans le Hall 11 afin de présenter des jeux exclusifs à la presse et aux autres acteurs du jeu vidéo.

Pour compléter cela, on retrouvera également de nombreux événements digitaux, à commencer par l’Opening Night Live qui fait son retour cette année. Cette émission sera toujours présentée et organisée par Geoff Keighley et nous permettra de découvrir de nouveaux jeux et des trailers inédits. L’Opening Night Live 2021 aura lieu le 24 août prochain.

Espérons donc que ce format hybride puisse réellement avoir lieu et que les conditions sanitaire permettent que la Gamescom rouvre officiellement ses portes cet été.