L’E3 2021 se préparerait pour une édition numérique, de nouvelles informations révélées

Avec la situation sanitaire compliquée partout dans le monde, de nombreux événements physiques ont du être annulés en 2020, comme l’E3 2020, qui n’avait pas eu le temps de penser à une alternative numérique. L’organisateur de l’événement, à savoir l’Entertainment Software Association (ESA), a cependant des plans pour faire revivre l’E3 en 2021, avec une version qui sera digitale, et dont quelques informations sont aujourd’hui révélées par VGC.

Une édition seulement en ligne

Le site déclare avoir eu accès à des documents privés envoyés aux éditeurs de jeux, qui détaillent les grandes lignes de cet E3 2021. On aurait alors droit à 3 jours complets de streams du 15 au 17 juin, avec des keynotes de deux heures pour certains partenaires, une cérémonie de récompenses et même une pré-show le 14 juin, en plus de multiples autres événements.

Certaines des démos proposées sera alors directement accessibles pour tous les joueurs durant la même période, tandis que d’autres démos seraient uniquement jouables en stream du côté de la presse, avec plusieurs milliers de rendez-vous prévus.

Tout cela n’est encore qu’au stade de plan, et demande encore d’être approuvé par tous les membres de l’ESA. Il faut également que les éditeurs jouent le jeu et participent à l’événement, ce qui n’est pas encore acquis. L’ESA confirme de son côté à VGC qu’ils sont en discussion et en bonne relation avec de nombreux éditeurs, et qu’ils communiqueront les plans officiels prochainement. Ce qui est sûr, c’est que l’E3 reviendra bien en 2021, sous une nouvelle forme.

Geoff Keighley ne participera pas à cette édition, puisqu’il a déjà prévu un nouveau numéro du Summer Game Fest. Reste donc à voir si ces deux événements ne vont pas trop se faire concurrence, et si les éditeurs reviendront en masse à l’E3 2021, en sachant que plusieurs gros noms avaient manqué les éditions précédentes, comme Sony.