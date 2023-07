Game Cup : Les lauréats de la quatrième édition ont été dévoilés, venez voter pour les jeux indés de demain

Qui seront les gagnants de la Game Cup ?

On connaît maintenant les jeux indépendants sélectionnés pour la quatrième Game Cup, organisée par KissKissBankBank, avec le soutien de La Banque Postale, le Pôle Image Magelis et de nos confrères et consœurs de Jeux Vidéo Magazine. Ces lauréats sont répartis dans deux catégories, à savoir la catégorie Newbie et la catégorie Boss. Voici donc les heureux élus :

Catégorie Newbie

Cartography par Samuel Chamalet

par Samuel Chamalet FUFUFU par Potofu Studio

par Potofu Studio Midnight Blood Rush par GuilloTeam

par GuilloTeam Project Operator par Bastien Giafferi

Catégorie Boss

ALOFT par Astrolabe Interactive

par Astrolabe Interactive Twistales, Forever After par Catontree studio

par Catontree studio Wild Dose par Lappi Soft

par Lappi Soft Will.exe par Scissors In The Plug

Si vous suivez nos AG French Direct, vous devez maintenant commencer à connaître plusieurs de ces jeux. Si vous souhaitez soutenir ces projets, vous pouvez dès maintenant vous rendre sur la page des votes dans chaque catégorie pour favoriser votre poulain, tout en apprenant plus de détails à propos des autres sélectionnés.

Cette première phase de vote est désormais active, mais vous n’avez que quelques jours pour soumettre votre avis puisqu’elle se clôturera le 16 juillet prochain à 23h59. Une deuxième phase aura lieu à la rentrée pour affiner les votes du 19 au 28 septembre.

Pour rappel, la cérémonie finale et l’annonce des résultats auront lieu le 5 octobre prochain à 18h30 à Angoulême, au Cnam-Enjmin, lors d’une soirée gratuite et ouverte au public, où de nombreuses démos pourront être testées. L’occasion pour les participants de défendre une dernière fois leur projet, avec les derniers votes en direct. Le tout sera retransmis sur Twitch via les chaînes d’At0mium et Modiie.