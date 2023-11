Un jeu nommé aux Game Awards 2023 relance le débat autour de la définition du jeu indépendant

Cette année, la présence de Dave the Diver dans la catégorie « Meilleur jeu indépendant » a relancé le débat sur la classification et la définition des jeux indépendants. Au-delà de la simple cérémonie de remise de prix, les Game Awards influencent considérablement la perception culturelle des jeux vidéo.

Qu’est-ce qu’un jeu indépendant en 2023 ?

Historiquement, les jeux indépendants étaient définis par leur distance vis-à-vis des grands éditeurs. Des jeux créés par des individus (Stardew Valley, Undertale, Papers, Please…) ou de petites équipes sans le soutien financier direct de ces énormes structures. Ces jeux sont souvent loués pour leur innovation, leur créativité et leur volonté de prendre des risques, contrairement aux jeux à gros budget (ou jeux AAA) qui, malgré de nombreuses exceptions, tendent souvent à cocher des cases garantissant un certain succès auprès du grand public.

Dans le but de mettre en avant des projets innovants et remarquables malgré une faible visibilité en termes de marketing, il est donc logique que les jeux indépendants disposent d’une catégorie leur permettant de ne pas entrer dans une concurrence déloyale avec les grosses productions. Il est normal de ne pas faire combattre des poids lourds contre des poids plumes. Cependant, avec l’évolution du marché, la définition du jeu indépendant est devenue de plus en plus floue et la question de légiférer autour de cette appellation se pose de plus en plus, bien que la tâche soit loin d’être aisée.

Dave the Divider

Si l’on se réfère à la description « officielle » du jeu indépendant, « Dave the Diver » se présente comme une anomalie. Dave the Diver est un jeu d’aventure développé et publié par Mintrocket. On y contrôle Dave, un plongeur qui collecte des poissons, résout des quêtes et gère un restaurant de sushi, le tout dans un univers pixel-art en 2D. Le titre a été largement salué par la critique et les joueurs. Si l’on se réfère aux critères précédemment évoqués, il remplit les conditions des jeux indépendants.

#TheGameAwards nominees for BEST INDEPENDENT GAME are: 🔸 Cocoon

🔸 Dave the Diver

🔸 Dredge

🔸 Sea of Stars

🔸 Viewfinder 🗳️ Vote Now: https://t.co/ExP93r9hmS 📺 Streaming live December 7 pic.twitter.com/YofACLvjVe — The Game Awards (@thegameawards) November 13, 2023

Seulement, il est important de noter que Mintrocket est une filiale du groupe sud-coréen Nexon, une entreprise valorisée à plusieurs milliards de dollars. On rappelle d’ailleurs que la catégorie des Game Awards décrit ces jeux de la façon suivante : « Pour une réalisation créative et technique exceptionnelle dans un jeu développé en dehors du système traditionnel des éditeurs ». Dans une interview accordée au site Gametoc, Taehwan Kim, vice-président de Nexon America, a mentionné que bien que Dave the Diver puisse ressembler à un jeu indépendant, ce n’est pas nécessairement le cas.

Si la perception du jeu par son propre éditeur est aussi ambiguë, c’est bien qu’il y a une véritable problème pour catégoriser certains jeux. Malheureusement, nous ne disposons pas assez de détails officiels concernant le budget alloué et le nombre de personnes ayant travaillé sur le projet, mais il est probable que ces données soient plus ou moins dans la moyenne de ce qui se fait dans le secteur indépendant. La question est donc de savoir si le simple fait d’appartenir à un grand groupe comme Nexon disqualifie un jeu de cette catégorie.

Comment faire la distinction entre une exploitation abusive du « label jeu indépendant » et une grosse structure qui donne les moyens à un petite équipe de faire leur jeu en toute bonne foi ? Il devient ainsi urgent d’énoncer des conditions précises (budget, effectifs, marketing…) pour qu’un projet soit considéré comme un jeu indépendant.

Un marché qui évolue en même temps que la sémantique ?

La définition d’un jeu indépendant dans le marché en constante évolution du jeu vidéo est devenue un sujet complexe et source de nombreux débats. Doit-on par exemple toujours considérer Minecraft ou Among Us comme des jeux indépendants alors qu’ils sont aujourd’hui des phénomènes mondiaux ? En particulier pour le premier qui appartient désormais à Microsoft. Doit-on également prendre en compte les énormes succès commerciaux, qui sont peu nombreux, mais qui rivalisent parfois avec les jeux AAA ? Il est important de définir les modalités pour catégoriser un jeu indépendant comme tel. Peut-être même que l’on devra inventer de nouvelles catégorie comme pour les jeux AA, à mi-chemin du jeu indépendant et de la grosse production, mais là encore le terme ratisse très large.

Le recours aux financements participatifs ou aux accès anticipés sur Steam peuvent aussi changer la donne. Le hasard fait bien choses puisque l’on pourrait se poser la question concernant le Baldur’s Gate 3 de Larian Studio, nommé dans de nombreuses catégories des Game Awards 2023 et solide prétendant pour le titre de jeu de l’année. En effet, le studio belge ne dépend d’aucun éditeur, a maintenu un contrôle créatif quasi-total. A côté de ça, le jeu a profité de ressources énormes avec l’appui d’autres studios à travers le monde. Sa présence dans la catégorie des meilleurs jeux indépendants auraient sans doute choqué, mais n’aurait pas été complètement illogique étant donné l’ambiguïté actuelle entourant la définition du jeu indépendant.

Pensez-vous que Dave the Diver mérite d’être classé parmi les meilleurs jeux indépendants ? Mais surtout, quels seraient vos critères pour définir officiellement ce qu’est un jeu indépendant ?