Frog Detective – Vous reprendrez bien une part de bonne humeur ?

Note : les images que vous trouverez dans cet article ont été capturées sur les versions Steam des épisodes de Frog Detective.

Gardien de la paix, mais détective avant tout

Si je vous dis jeu d’enquête, vous avez sûrement plusieurs titres qui vous viennent en tête. Sherlock Holmes : Chapter One par exemple, Alan Wake 2, Paradise Killer, la série des Ace Attorney, L.A. Noire ou encore Return of the Obra Dinn. Autant de jeux qui n’ont, à première vue, pas grand chose en commun, si ce n’est cette initiale idée d’enquête, policière ou non. Ajoutons à cette consistante liste de titres fort éloignés un certain Frog Detective : L’île Enchantée, premier volet d’une trilogie mettant en scène, je vous le donne en mille, le Détective Grenouille. Un jeu à la réalisation low poly, autrement dit pouvant sembler rudimentaire, ce qui ajoute d’ailleurs à son charme. Peu de titres embarquent une esthétique aussi simpliste et pourtant efficace et mémorable. Comme quoi, pas besoin de chercher à faire des graphismes réalistes pour marquer les joueurs durablement.

Dans Frog Detective : L’île Enchantée (ou The Haunted Island en anglais, ce qui ne veut pas exactement dire la même chose, mais passons), vous incarnez donc le Détective Grenouille, qui débute l’aventure dans son bureau. Une petite pièce de trois mètres carrés tout au plus, qui ne contient qu’une photographie, deux petites tables, et un téléphone. Ce dernier se met à sonner alors que vous vous familiarisez avec des contrôles en vue subjective, à la première personne si vous préférez. En décrochant, vous entamez une discussion avec Le Patron, qui est, comme son nom l’indique plutôt ouvertement, votre patron. Jusque là, rien de bien compliqué. Celui-ci a une grosse enquête sur les bras, et il souhaitait y coller son meilleur agent. Malheureusement, l’Inspecteur Langoustine est déjà occupé, c’est donc à vous de vous en charger…

Dès la première minutes, on comprend que le jeu ne se prend, et ne se prendra jamais, au sérieux. Ce premier dialogue est absurde, et donc plutôt surprenant, laissant clairement entrevoir ce qui vous attend pour le reste de l’aventure… et dans les deux suivantes, du reste. Autrement dit, beaucoup d’humour, une petite galerie de personnages complètement timbrés, et des situations bizarres, qui ajoutent à cette ambiance décalée. Autant d’éléments qui constituent les qualités de cette série dont on peine à trouver des défauts, en dehors, c’est vrai, d’une durée de vie bien mince, heureusement contrebalancée par des tarifs (les titres peuvent aussi être achetés en lot) très abordables. Si vous attendez une promotion, vous pourrez vous en tirerez pour moins de cinq euros sur Steam pour la trilogie complète, autant dire rien du tout.

À ce prix là, ne vous attendez toutefois pas à des enquêtes retorses et un gameplay poussé. Vous êtes là pour rigoler, passer un bon moment, et rien de plus. Les intentions du développeur sont modestes, mais honnêtes. Quel que soit le jeu, vous allez vous retrouver sur un petit espace (une île, un village de cinq maisons, et une bourgade du Far West) dans lequel plusieurs personnages attendront sagement que vous veniez leur parler. Chacun a un petit quelque chose à raconter sur les événements qui ont conduits à l’enquête, et ils ont souvent une requête à vous soumettre. En vérité, de par sa simplicité, et le fait qu’on est globalement placé sur des rails, la série pourrait presque être qualifiée de Visual Novel. Tout ce qu’on y fait finalement, c’est discuter avec les différents et étranges protagonistes, qui ont tous un petit quelque chose de drôle.

Et c’est très bien comme ça d’ailleurs, d’autant que chaque épisode ajoute une petite subtilité supplémentaire à la recette, histoire que l’on ait quand même l’impression de ne pas jouer exactement aux trois chapitres d’un même jeu. Des subtilités qui n’apportent guère de nouvelles façons de jouer, cependant, alors autant savoir où vous mettez les pieds. Si la lecture, même de dialogues bien écrits (d’ailleurs sacrément bien traduits en français) et courts, ne vous intéresse pas, alors vous n’êtes pas fait pour Frog Detective (tournez-vous plutôt vers Untitled Goose Game à la rigueur). Toutefois, si vous vous sentez de profiter de quelques dialogues bien sentis, qui vous arracheront de nombreux sourires et quelques rires francs, alors vous pouvez foncer les yeux fermés, on vous garantie que vous ne le regretterez pas.

Car peu de titres véhiculent aussi facilement la bonne humeur, quand bien même on ne serait pas en condition pour la recevoir. C’est d’ailleurs toute la raison de l’écriture de cet article : le début d’année, c’est pas facile ! Il fait froid, on sort ballonné de fêtes bien arrosées, la météo vire à la grisaille, et le printemps semble loin, planqué derrière les couches de verglas qui font glisser notre voiture, le matin, en partant au boulot.

Alors on avait bien envie de vous conseiller ce petit trio de jeux rigolos, pleins de bons sentiments, pour lesquels l’écriture d’une critique en bonne et due forme n’aurait pas vraiment fait sens : non seulement on parle de titres extrêmement courts, mais en plus, le gameplay y est réduit à son strict minimum. Et puis, comme évoqué plus tôt, Frog Detective c’est avant tout des dialogues, une histoire, et des situations rocambolesques narrées sur un ton absurde. Alors, si le cœur vous dit de vous réchauffer l’âme au coin du feu (ou du radiateur), à siroter un bon chocolat chaud en profitant d’expériences pleines de bons sentiments, vous savez où vous rendre !