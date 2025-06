Friday Sundae annonce There are no Ghosts at the Grand, un jeu narratif et musical pour le moins surprenant

Do Ré Mi Chat…

L’histoire de There are no Ghosts at the Grand se déroule au coeur d’une station balnéaire britannique se révélant assez effrayante de par la présence de secrets surnaturels. Vous y incarnez Chris David, un trentenaire ayant hérité d’une sorte d’hôtel – The Grand – dans un piteux état. Votre objectif sera de le remettre en état en moins de 30 jours et 30 nuits en utilisant… des outils assez particuliers pour tout ranger, avant que quelque chose ne s’en empare. On dirait le début d’un jeu mobile bien connu et pourtant, vous allez voir que les différences sont nombreuses.

Qui dit éléments surnaturels dit forcément chat qui parle ? Eh bien, on dira plutôt ici chat qui chante. En réalité, vous voyez que tout ou presque dans There are no Ghosts at the Grand semble chanter. Le jour, vous tenterez de réparer et de ranger ce taudis, autrefois lieu de bonheur et de prestance, grâce à divers outils conviviaux et qui causent comme une sableuse, un pistolet à peinture, un canon à meubles et un pistolet à guirlande, pour redonner à l’hôtel sa gloire d’antan. Modifiez la tapisserie, pulvérisez de la peinture, il se pourrait bien que vous découvriez de nouveaux secrets.

Mais à la nuit tombée, vos outils se transformeront en armes contre les créatures qui hantent les couloirs de l’hôtel. Vous vous retrouverez alors peut-être à passer l’aspirateur sur des entités surnaturelles, ou bien débusquerez des formes invisibles à l’aide du pistolet à peinture, ou devrez ranger une bibliothèque pour faire fuir des fantômes grâce au canon à meubles. Et puis, que serait une bonne chasse aux fantômes sans course sur une moto avec un chat sarcastique, non ?

En mélangeant finalement les jeux de type Powerwash Simulator avec des éléments de House Flippers, There are no Ghosts at the Grand dégage ce quelque chose qui donne envie de s’y intéresser. Exploration, résolution d’énigmes et passages secrets vous attendent, tandis que le côté housing et aménagement semble également au cœur du dispositif, tout comme la bande-son électrique représentée par chacun des personnages que vous rencontrerez.

There are no Ghosts at the Grand prévoit une sortie en 2026 sur Xbox Series X/S, Xbox PC, Xbox Cloud Gaming et sera dès son lancement dans le Xbox Game Pass. Comme quasiment tous les jeux de la conférence, celui-ci sera Xbox Play Anywhere. D’autres plateformes seront annoncées plus tard d’après les développeurs, on imagine forcément la PlayStation 5 et la Nintendo Switch 2.