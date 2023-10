French Days : Un SSD Samsung 2 To parfait pour la PS5 est à petit prix

Où acheter un SSD PS5 au prix le plus bas ?

Les prix sur les SSD baissent tellement au fil des mois qu’il arrivera un temps où il sera possible de mettre la main sur ces appareils pour moins de 100 €. Ce qui n’est pas encore le cas, mais on guette chaque euro économisé, et aujourd’hui, le Samsung 980 Pro 2 To affiche l’un de ses prix les plus bas recensés pour un bon plan à ne pas manquer.

Vous pouvez maintenant acheter ce SSD compatible PS5 pour seulement 114 € sur Amazon. Un prix sacrément avantageux pour un SSD de 2 To, et ce même si vous souhaitez rajouter un dissipateur pour sécuriser l’installation. Par ailleurs, au lieu d’en acheter un à part, vous pouvez trouver le même SSD 980 avec dissipateur intégré pour le prix de 129 €, si jamais vous souhaitez dépenser un peu plus mais être davantage tranquille d’esprit.

Avec 2 To en plus dans votre PS5 ou dans votre PC, vous pourrez assurément stocker de nombreux jeux supplémentaires, ce qui n’est pas un luxe à la vue du stockage demandé par les AAA modernes.