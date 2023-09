French Days : Le casque sans-fil Logitech G435 Lightspeed est disponible à petit prix

Où trouver le casque sans-fil Logitech G435 Lightspeed au meilleur prix ?

Vous trouverez un comparateur de prix ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où le casque sans-fil Logitech G435 est au meilleur prix. Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le casque.

Habituellement affiché au prix conseillé de 79,99 €, il est possible de retrouver ce casque Logitech G435 Lightspeed à seulement 53,99 € chez plusieurs revendeurs, dont Amazon. Un prix plus qu’acceptable pour cet appareil avec micro intégré, qui embarque une batterie capable de tenir 18 heures et qui est compatible avec la plupart des appareils et consoles, de la PS5 en passant par la Nintendo Switch. Cette réduction de prix s’applique aussi bien au modèle noir qu’au modèle bleu et rose, si vous souhaitez ajouter un peu de couleurs.