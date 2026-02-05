Forza Horizon 6 srea cross-play et cross-save sur PC et sur consoles

Jouez où vous le voulez, avec tout le monde

Forza Horizon 6 sortira d’abord sur PC et sur Xbox Series avant d’arriver plus tard dans l’année sur PS5. Ce petit retard sera en quelque sorte rattrapé par l’ajout de fonctionnalités qui plaisent fortement au public, à savoir le cross-play et le cross-save à travers toutes les plateformes, ce qui sera une première pour la série.

Cela veut donc dire que vous serez en mesure de commencer votre partie sur PC ou Xbox Series avant de la reprendre quelques mois plus tard sur votre PS5, si vous le désirez. De plus, l’ajout du cross-play fait en sorte que toutes les communautés pourront jouer ensemble, peu importe leur plateforme de prédilection. Un détail qui est aujourd’hui monnaie courante dans bon nombre de jeux, mais pour un titre issu d’une licence qui était encore exclusive à Xbox il y a peu, c’est tout de même à noter.

Forza Horizon 6 sera disponible dès le 19 mai prochain sur PC et Xbox Series (aussi via le Game Pass Ultimate), puis plus tard en 2026 sur PS5.