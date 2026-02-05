Forza Horizon 6 srea cross-play et cross-save sur PC et sur consoles
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
La licence Forza Horizon est désormais logée à la même enseigne que la plupart des autres séries made in Xbox. Plus question de sortir les prochains jeux de la saga uniquement sur PC et sur les consoles Xbox, étant donné que le marché PS5 se révèle être trop important. On l’a vu avec le carton de Forza Horizon 5 sur la machine de Sony dernièrement. Alors pour l’arrivée de Forza Horizon 6 sur PS5, Xbox veut mettre les petits plats dans les grands.
Jouez où vous le voulez, avec tout le monde
Forza Horizon 6 sortira d’abord sur PC et sur Xbox Series avant d’arriver plus tard dans l’année sur PS5. Ce petit retard sera en quelque sorte rattrapé par l’ajout de fonctionnalités qui plaisent fortement au public, à savoir le cross-play et le cross-save à travers toutes les plateformes, ce qui sera une première pour la série.
Cela veut donc dire que vous serez en mesure de commencer votre partie sur PC ou Xbox Series avant de la reprendre quelques mois plus tard sur votre PS5, si vous le désirez. De plus, l’ajout du cross-play fait en sorte que toutes les communautés pourront jouer ensemble, peu importe leur plateforme de prédilection. Un détail qui est aujourd’hui monnaie courante dans bon nombre de jeux, mais pour un titre issu d’une licence qui était encore exclusive à Xbox il y a peu, c’est tout de même à noter.
Forza Horizon 6 sera disponible dès le 19 mai prochain sur PC et Xbox Series (aussi via le Game Pass Ultimate), puis plus tard en 2026 sur PS5.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 19/05/2026