Fortnite : Les mascottes débarquent dès ce 1er novembre avec la saison dédiée aux Simpson

Les mascottes sont en réalité nos nouveaux copains dans Fortnite. Véritables compagnons, ils vont pouvoir nous suivre dans les différentes aventures proposées par le mastodonte Fortnite au sens large, y compris les expériences créées par les utilisateurs et développeurs, s’ils en ont activé la fonctionnalité. ! Ces acolytes n’offrent aucun avantage de jeu et ne subissent pas de dégâts. Ils réagissent cependant au monde qui les entoure et on peut interagir avec eux grâce aux émotes dédiées.

Ce sont par ailleurs des compagnons personnalisables. Il est possible de les modifier, de changer leurs traits physiques de manière permanente mais aussi de changer leurs noms et leurs accessoires à tout moment. Les objets cosmétiques tels que les chapeaux ou les capuches pourront d’ailleurs être échangés contre des points de mascotte obtenus en passant du temps avec celle-ci.

Comme vous pouvez vous en rendre compte en achetant le Passe de combat de cette saison dédiée aux Simpson qui inaugure cette fonctionnalité, la première mascotte de Fortnite se nomme Bananou. D’autres mascottes arriveront en boutique dès le 7 novembre, notamment Nonoss, Argos et P’tit Raptor. Puis plus tard, les amateurs et amatrices de chats seront ravis d’en découvrir pour leur tenir compagnie.

Pour information, les joueurs et joueuses déjà en possession de l’accessoire de dos Nonoss se verront attribuer la mascotte du même nom dès le 7 novembre. Encore une « bonne idée » d’Epic Games pour faire fructifier votre argent pour un accessoire pour le coup absolument pas indispensable.

Vous pouvez jouer à Fortnite sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, iOS, Android et Cloud gaming.