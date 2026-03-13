Après une décennie, le mode Sauver le monde de Fortnite sera désormais gratuit dès le 16 avril prochain

Histoire de faire passer la pillule ?

Sauver le monde deviendra donc gratuit le 16 avril prochain, proposant donc cette aventure originelle à encore plus de joueurs et joueuses sur PC, PlayStation 4 et 5, Xbox One et Xbox Series X/S, y compris en Cloud et pour la première fois sur Nintendo Switch 2. Les plateformes mobiles et la première Switch sont donc mises de côté pour cette célébration, de quoi enfoncer le clou des supports les moins solides techniquement. Une annonce faite par le biais d’un trailer officiel après des jours de rumeurs sur les réseaux sociaux.

Mais peu de joueurs et joueuses sont restés dupes concernant le timing de cette annonce si soudaine, puisque celle-ci correspond, comme par hasard, à l’annonce amère de l’augmentation du prix des V-Bucks dès le lancement de la prochaine saison du Battle Royale effectif le 19 mars prochain, après une première augmentation majeure fin 2023. On peut imaginer cela comme un effort de la part de l’éditeur, mais cela risque de peu rassasier les adeptes du Battle Royale, pas forcément aussi actifs sur Sauver le monde.

Dans ce mode assez différent du Battle Royale, vous allez devoir prendre part en solo ou en équipe jusqu’à 4 à une campagne JcE vous demandant de repousser des hordes de monstres et d’explorer un environnement destructible assez vaste dans le but d’y construire vos bases, de fabriquer vos armes ou encore de trouver du butin précieux pour grimper en niveau.

Si vous souhaitez tout de même prendre part à l’aventure, Fortnite propose des récompenses à celles et ceux qui décideront de s’inscrire en anticipé au grand lancement de ce mode gratuit, avec la possibilité in fine de récupérer Kuno’ichi du froid, un héros exclusif à Sauver le monde. À l’heure actuelle, près de 300 000 joueurs et joueuses sur le million demandé sont déjà inscrits.

Mais si vous jouez déjà à Sauver le monde depuis le lancement, il se pourrait que vous vous sentiez lésé d’avoir dû payer votre accès à l’époque. Rassurez-vous, Epic Games a prévu une maigre compensation, en vous promettant de recevoir des récompenses supplémentaires. (des superchargeurs, des bons et de l’or) dès le 16 avril. Les fondateurs continueront d’ailleurs de gagner des V-bucks grâce aux quêtes quotidiennes, aux alertes de mission, aux missions de défense de bouclier antitempête et aux défis préexistants. Vous ne pouvez toutefois plus procéder à de nouveaux achats dans la boutique du mode jusqu’au lancement officiel gratuit.

Fortnite Sauver le monde sera donc disponible gratuitement le 16 avril prochain sur PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Cloud gaming et Nintendo Switch 2. La nouvelle saison du Battle Royale, Rivalités, sera lancée le 19 mars prochain.