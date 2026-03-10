Fortnite va augmenter le prix de ses V-Bucks à partir du 19 mars

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Alexis

Rédigé par

0

Connaissez-vous Fortnite, ce petit jeu vidéo à la modeste portée internationale ? Eh bien ce cheval de bataille du géant américain Epic Games n’a pas fini de galoper et de régner dans le domaine des expériences multijoueurs. Un suivi très actif, des crossover avec de grandes licences, des concerts, un carrefour social immense, le jeu le plus incontournable des dix dernières années rapporte énormément à son créateur. Et quand on en a beaucoup, on en veut encore plus, ce qui nous amène à devoir relayer une hausse du prix des V-Bucks, la monnaie virtuelle du jeu, aussi fou que cela puisse paraître.

fortnite chapitre 7 saison 1 keyart logo

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Fortnite
Fortnite
pc
ps5
xbox series
switch
ios
android
ps4
xbox one
switch 2

Date de sortie : 25/07/2017

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

En savoir plus

Sur le même thème

Quêtes Hebdomadaires : Semaine 13 – Guide Fortnite Chapitre Sept Saison 1

pc
ps5
xbox series
switch
ios
android
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Quêtes Hebdomadaires : Semaine 13 – Guide Fortnite Chapitre Sept Saison 1

Quêtes de la Fête des Lanternes – Guide Fortnite Chapitre Sept Saison 1

pc
ps5
xbox series
switch
ios
android
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Quêtes de la Fête des Lanternes – Guide Fortnite Chapitre Sept Saison 1

Quêtes Hebdomadaires : Semaine 12 – Guide Fortnite Chapitre Sept Saison 1

pc
ps5
xbox series
switch
ios
android
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Quêtes Hebdomadaires : Semaine 12 – Guide Fortnite Chapitre Sept Saison 1

Fortnite : Le Visiteur est de retour dans la mise à jour 39.50 du Battle Royale – Toutes les nouveautés

pc
ps5
xbox series
switch
ios
android
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Fortnite : Le Visiteur est de retour dans la mise à jour 39.50 du Battle Royale – Toutes les nouveautés
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Fortnite va augmenter le prix de ses V-Bucks à partir du 19 mars
pc
ps5
xbox series
switch
ios
android
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Fortnite va augmenter le prix de ses V-Bucks à partir du 19 mars
Ranger’s Path: National Park Simulator : On y a joué, est-ce plaisant d’être garde forestier ?
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Ranger’s Path: National Park Simulator : On y a joué, est-ce plaisant d’être garde forestier ?
Crimson Desert : Voici comment tournera le jeu sur votre PS5 ou votre Xbox Series ainsi que le détail des configurations PC
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Crimson Desert : Voici comment tournera le jeu sur votre PS5 ou votre Xbox Series ainsi que le détail des configurations PC
Ballistic Moon, le studio derrière le remake d’Until Dawn, a désormais fermé ses portes
pc
ps5
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Ballistic Moon, le studio derrière le remake d’Until Dawn, a désormais fermé ses portes
Yoshi and the Mysterious Book, l’aventure toute mimi, trouve sa date de sortie
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Yoshi and the Mysterious Book, l’aventure toute mimi, trouve sa date de sortie
Resident Evil Requiem : Un mini-jeu arrive en mai et un DLC scénarisé est officiellement en préparation
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Resident Evil Requiem : Un mini-jeu arrive en mai et un DLC scénarisé est officiellement en préparation
Un remaster de Fallout 3 commencerait à prendre forme via un listing de figurines McFarlane
pc
ps3
xbox 360
Image d\'illustration pour l\'article : Un remaster de Fallout 3 commencerait à prendre forme via un listing de figurines McFarlane
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater vient de franchir le cap des deux millions d’exemplaires distribués
Image d\'illustration pour l\'article : Metal Gear Solid Delta: Snake Eater vient de franchir le cap des deux millions d’exemplaires distribués
Super Mario Galaxy Le Film dévoile une nouvelle bande-annonce explosive et révèle trois nouvelles voix au casting
Image d\'illustration pour l\'article : Super Mario Galaxy Le Film dévoile une nouvelle bande-annonce explosive et révèle trois nouvelles voix au casting
Clair Obscur: Expedition 33 : Sandfall a réagi dans l’affaire impliquant Olivier Gay et sa BD « L’Académie Clair-Obscur »
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Clair Obscur: Expedition 33 : Sandfall a réagi dans l’affaire impliquant Olivier Gay et sa BD « L’Académie Clair-Obscur »
Electronic Arts procède à des licenciements affectant les équipes à l’œuvre sur Battlefield 6
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Electronic Arts procède à des licenciements affectant les équipes à l’œuvre sur Battlefield 6
Shinji Mikami (Resident Evil) annonce un nouveau projet AAA avec son studio Unbound
Image d\'illustration pour l\'article : Shinji Mikami (Resident Evil) annonce un nouveau projet AAA avec son studio Unbound
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 9 mars 2026 (Ghost of Yōtei Legends, Solasta II, Monster Hunter Stories 3…)
Image d\'illustration pour l\'article : Les sorties jeux vidéo de la semaine du 9 mars 2026 (Ghost of Yōtei Legends, Solasta II, Monster Hunter Stories 3…)
Gang of Dragon : Nagoshi Studio se retrouve en difficulté suite au retrait prochain de NetEase
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Gang of Dragon : Nagoshi Studio se retrouve en difficulté suite au retrait prochain de NetEase
Clair Obscur: Expedition 33 : Un avocat du jeu a demandé à l’auteur de la BD « L’Académie Clair-Obscur » d’arrêter de la vendre
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Clair Obscur: Expedition 33 : Un avocat du jeu a demandé à l’auteur de la BD « L’Académie Clair-Obscur » d’arrêter de la vendre
Final Fantasy VII Remake Part 3 : La date du jeu devrait être révélée cette année, Bloomberg dévoile de nouvelles infos
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Final Fantasy VII Remake Part 3 : La date du jeu devrait être révélée cette année, Bloomberg dévoile de nouvelles infos
Valve « espère » sortir sa Steam Machine en 2026, laissant planer le doute d’un report, avant de rétropédaler
Image d\'illustration pour l\'article : Valve « espère » sortir sa Steam Machine en 2026, laissant planer le doute d’un report, avant de rétropédaler
Un énième Super Mario Galaxy Direct est prévu pour le film le 9 mars, une nouvelle affiche a été dévoilée
Image d\'illustration pour l\'article : Un énième Super Mario Galaxy Direct est prévu pour le film le 9 mars, une nouvelle affiche a été dévoilée
South of Midnight tient sa date de sortie sur PS5 et Nintendo Switch 2, rendez-vous à la fin du mois
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : South of Midnight tient sa date de sortie sur PS5 et Nintendo Switch 2, rendez-vous à la fin du mois
EA Sports FC 26 dévoile la première équipe FUT Birthday
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : EA Sports FC 26 dévoile la première équipe FUT Birthday
Slay the Spire 2 explose les compteurs pour son lancement et établit un record pour le genre devant Mewgenics et Hades 2
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Slay the Spire 2 explose les compteurs pour son lancement et établit un record pour le genre devant Mewgenics et Hades 2
Remedy confirme que Jesse ne sera pas jouable dans Control Resonant, et que le jeu n’est définitivement pas un Souls-like
Image d\'illustration pour l\'article : Remedy confirme que Jesse ne sera pas jouable dans Control Resonant, et que le jeu n’est définitivement pas un Souls-like
Amazon Prime Gaming : Voici les jeux ajoutés dans l’abonnement en mars
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Amazon Prime Gaming : Voici les jeux ajoutés dans l’abonnement en mars
Echoes of Aincrad annoncé, un nouvel Action RPG Sword Art Online qui nous fera jouer notre propre avatar
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Echoes of Aincrad annoncé, un nouvel Action RPG Sword Art Online qui nous fera jouer notre propre avatar