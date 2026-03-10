Fortnite va augmenter le prix de ses V-Bucks à partir du 19 mars

Faut bien remplir le frigo

« Le coût d’exploitation de Fortnite a beaucoup augmenté. Ainsi, nous augmentons les prix pour nous aider à payer les factures », telles sont les paroles que l’on peut retrouver sur le site officiel du jeu pour annoncer que le prix des V-Bucks va s’élever.

Cette manière de communiquer de la part d’Epic Games aurait pu être amusante si elle ne traduisait pas un cynisme dingue sur la situation économique du géant américain, dont le revenu brut dépassait les 6 milliards de dollars en 2025. De plus, il ne faut pas remonter très loin pour retrouver la dernière évolution de l’écosystème des V-Bucks, puisqu’en 2023 les tarifs d’Epic avaient déjà évolué, en faisant passer le pack de 7,99 € à 8,99 €.

Voici donc la nouvelle tarification pour les différents packs de V-Bucks à compter du 19 mars 2026 :

Le pack à 8,99 € donnera à accès à 800 V-bucks au lieu de 1000

Le pack à 22,99 € donnera à accès à 2400 V-bucks au lieu de 1000

Le pack à 36,99 € donnera à accès à 4 500 V-bucks au lieu de 5 000

Le pack à 89,99 € donnera à accès à 12 500 V-bucks au lieu de 13 500

Le pack à montant exact passera de 0,50 € pour 50 V-Bucks à 0,99 €

Pour faire simple, pour le même prix, vous récupérerez moins de V-Bucks, ce qui, à raison, va faire grincer les dents de celles et ceux ayant déjà investi du temps et de l’argent dans le jeu. Notez également que le Passe de combat reste remboursable sauf qu’au lieu de dépenser puis gagner un maximum de 1000 V-Bucks, il s’agira de 800, et plus aucune récompense bonus du passe ne comprendra de V-Bucks.

Plus d’infos sur les évolutions des autres passes sont disponibles sur le site officiel de Fortnite. Quoi qu’il en soit, multiplier les partenariats avec les licences les plus connues mondialement ou à la mode, s’asseoir sur des montagnes de billets, mais demander un geste supplémentaire de la part du public, il y a comme une dissonance.