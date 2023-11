Fortnite prépare son prochain grand évènement nommé Le Big Bang, qui va chambouler le jeu

Epic Games n’est pas allé chercher très loin son idée pour le prochain évènement majeur du jeu, qui doit redistribuer les cartes du Battle Royale. C’est avec Le Big Bang que Fortnite va s’offrir un nouveau départ, et ce dès le samedi 2 décembre prochain à 20 heures. L’expérience sera à vivre en direct dans le jeu, si vous êtes présents au moins 30 minutes avant le lancement de l’évènement.

Si on s’attend bien entendu que la map du jeu soit chamboulée suite à ce Big Bang, on sait aussi qu’il mettra en avant une star planétaire. On parlerait ici du rappeur Eminem, qui apparaîtrait dans le jeu avec un skin dédié, et sans doute un concert dans le même temps à l’image d’autres artistes avant lui. Le partenariat entre LEGO et Fortnite serait aussi mis sur le devant de la scène, tout comme deux nouveaux modes de jeu. Le premier serait un mode musical créé par Harmonix (Rock Band), tandis que le second serait un mode course conçu par Psyonix (Rocket League). Un bien joli programme que l’on découvrira de nos propres yeux dans quelques jours.

The Fortnite "BIG BANG" Event will be the BIGGEST one to date. It's 1.5GB+ making it the biggest in terms of files size alone ‼️

It'll also feature Eminem, LEGO, Rhythm Mode & Racing Mode. Here's the OFFICIAL Image 🔥 pic.twitter.com/AtsNIwpSMR

— HYPEX (@HYPEX) November 21, 2023