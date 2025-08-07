Fortnite Chapitre 6 Saison 4 : Toutes les nouveautés de la nouvelle saison piquante du Battle Royale

Vous le savez, avant de pouvoir profiter d’une nouvelle saison, les joueurs et joueuses de Fortnite doivent télécharger et installer une mise à jour rendue disponible pendant un temps de maintenance souvent assez long. Cette saison n’a pas fait exception en proposant le même format qu’habituellement avant une ouverte des serveurs prévue dans les toutes prochaines heures. Notons que cette saison Alerte aux Insectes est prévue pour durer jusqu’au 1ᵉʳ novembre sans plus de précision.

C’est de la bombe

Pour bien marquer l’entrée dans une nouvelle saison, les développeurs ont une fois de plus modifié légèrement la carte préexistante pour incorporer de nouveaux lieux-dits. Cette fois plutôt centraux, ils sont issus de la domination des insectes, mais permettent aussi d’y trouver le QG de l’O.X.R., une organisation paramilitaire qui veut exterminer les insectes à vos côtés.

On retrouve parmi ces nouveautés Ranger’s Ruin, Swarmy Stash, le QG de l’O.X.R. et La Ruche.

Sois proche de tes amis…

Comme à chaque saison, le Passe de combat comprend des récompenses gratuites et payantes que vous pouvez obtenir grâce à l’EXP gagnée dans l’intégralité des expériences de Fortnite. Afin d’obtenir les récompenses payantes, vous devrez acheter le passe de combat pour 1000 V-Bucks (rappelons l’augmentation récente de ce prix de base à 950 V-Bucks) ou bien l’acheter via le Club de Fortnite. À noter que pour cette saison, les joueurs et joueuses qui ne possèdent pas le Passe de combat et qui atteignent le niveau 100 pourront déverrouiller la tenue Spartan de l’UNSC gratuitement à partir du 26 août.

Le passe de combat est composé cette saison de :

Spartan de l’UNSC

Yoo-mi

Agent Patch

Maé gameuse de combat

Lieutenant Ripp Slade

Onyx Winter

Ranger vert

À noter qu’une tenue supplémentaire pourra être déverrouillée, il s’agit de la tenue amalgamée Dino Megazord, disponible en accomplissant des quêtes à partir du 16 septembre.

… et encore plus proche de tes ennemis

Cette saison, les insectes seront représentés selon différentes castes. Commençons par les Grouilleurs, situés tout en bas de la chaîne hiérarchique (et alimentaire), petits par la taille, mais redoutables s’ils vous attaquent en bande. Les Bombardeurs, eux, se retrouvent près des nids d’insectes et montent la garde. Ils ont tendance à s’enfuir sous terre pour mieux vous surprendre par-derrière ou encore à balancer de la bave de loin.

Les Reines constituent le sommet de la hiérarchie et sont la plupart du temps bien enfouies profondément sous terre. Elles ont la forme de gigantesques limaces plus grandes que certains bâtiments et viendront à vous si vous avez purgé leur nid pour mieux vous affronter en « famille ». À noter que le Cloporte fera son arrivée plus tard cette saison et vous permettra de voyager… de manière originale.

Les alliés venus de nulle part

Pour cette saison grouillante, les joueurs et joueuses ne seront pas les seuls à vouloir se mesurer aux insectes. L’O.X.R. met à votre disposition toutes armes et alliés utiles pour y arriver. Dès que vous éradiquerez des insectes, mais aussi des adversaires humains ou pillerez des coffres, votre rang O.X.R. augmentera. En démarrant chaque partie au rang C, ce n’est qu’en réalisant ces actes que vous monterez les échelons de B en A puis en S et S+ (sachez que le rang est partagé par les membres d’un membre groupe en escouade).

Chaque fois que vous atteignez un nouveau rang, vous recevrez un Ravitailleur de l’O.X.R. plein de butin, dont une bénédiction de Super soldat. Au rang A, les bunkers de l’O.X.R. et leurs armes exotiques vous seront accessibles tandis qu’au rang S+, votre ravitailleur contiendra toujours une arme mythique.

Diverses armes seront à votre disposition comme le Mégaplombeur 3000, le fusil à pompe balayeur, le fusil de l’O.X.R., le revolver ravageur, le lance-missiles guidés laser Essaimeur ou encore le Bras bombardeur, tandis que plus tard dans la saison sera disponible une arme de poing mythique des Power Rangers, le Blade Blaster.

Vous trouverez dans les bunkers d’autres types d’armes comme le Fusil de l’O.X.R. éradicateur (une arme d’assaut qui inflige de plus en plus de dégâts pour chaque tir à la suite réussi), ou encore Armé et Paré, deux fusils à pompes que vous pouvez alterner sans délai. On retrouvera aussi le Lanceur d’ondes de choc ralentisseur, le Revolver ravageur précis éradicateur, ou encore du Fizz à la slapelle exotique.

Un nouveau véhicule fera également son apparition plus tard dans la saison, le Choppa requin-marteau qui vous permettra d’affronter les essaims depuis les airs. Capable de faire du surplace brièvement en l’air pendant que vous changez de siège pour utiliser le canon, le Choppa requin-marteau promet de belles parties.

La Reine et sa collection de médailles

En plus des bénédictions qui font leur retour cette saison (vous donnant des avantages au cours de la partie en cours), les Reines au nombre de trois sur l’île, renferment un butin d’une inestimable richesse. Si vous libérez un point d’intérêt renfermant une Reine, vous devrez l’affronter pour qu’elles relâchent chacune une arme mythique et un médaillon différents.

La Reine de la Ruche vous permettra d’obtenir le revolver ravageur amélioré mythique et le médaillon déferlant , qui augmente votre vitesse de déplacement et vous permet d’accélérer quand vous glissez

vous permettra d’obtenir le , qui augmente votre vitesse de déplacement et vous permet d’accélérer quand vous glissez La Reine de Ranger’s Ruin vous donnera son fusil à pompe tactique amélioré mythique et le médaillon bondissant , qui vous permettra de faire des doubles sauts et qui vous immunise contre les dégâts de chute

vous donnera son , qui vous permettra de faire des doubles sauts et qui vous immunise contre les dégâts de chute Enfin, la Reine au Domaine démoniaque vous fera gagner le fusil de l’O.X.R. mythique et le médaillon cuirassé, qui vous redonnera 50 PV si vous éliminez un adversaire et qui vous octroiera passivement 3 points de bouclier par seconde jusqu’à un maximum de 50

Malheureusement, porter un de ces médaillons vous fera apparaître sur la minicarte de vos adversaires et plus vous en porterez, plus vos ennemis pourront vous localiser efficacement.

En vrac

D’autres informations mineures sont à retenir pour le lancement de cette saison :

Si vous effectuez n’importe quel achat dans la boutique d’objets pendant la Saison 4, vous recevrez l’accessoire de dos Banane aux crânes dorés

Des Drops Twitch sont activés du 7 août 15h au 11 août 6h pour récupérer des objets divers comme le revêtement Menace de Métal.

sont activés du 7 août 15h au 11 août 6h pour récupérer des objets divers comme le revêtement Menace de Métal. L’EXP Superchargée est de retour : si vous vous connectez entre le 15 août 15h et le 18 août 15h, vous aurez l’opportunité de gagner jusqu’à 5 niveaux d’EXP

