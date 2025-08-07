Fortnite Chapitre 6 Saison 4 : Voici la nouvelle île où s’affronteront insectes et… Power Rangers

Comme vous le voyez sur l’image ci-dessous, quatre nouveaux lieux-dits font leur apparition dans cette nouvelle saison : Ranger’s Ruin, Swarmy Stash, le QG de l’O.X.R. et La Ruche.

Répulsif indice 50

Pour entrer plus dans les détails, voici quelques éléments pour comprendre ce que vous pourrez trouver une fois sur ces lieux sièges d’une forte activité :

vous permettra de trouver vos directives de missions dans sa caserne pour mieux appréhender et éliminer ces créatures. Vous trouverez Winter, la Générale au centre des opérations dans le bâtiment principal, et l’armurerie de l’O.X.R. où vous pouvez acheter des armes et des objets contre des lingots. Ranger’s Ruin est le siège d’un ancien laboratoire d’armement de l’O.X.R. malheureusement tombé aux ailes des insectes ravageurs, mais qui recèle aussi de très bons butins.

Il ne vous reste plus qu’à parcourir ces nouveaux lieux par vous-même pour trouver de nouvelles manières d’affronter la masse grouillante qui s’offrira à vous dès que vous poserez le pied sur cette nouvelle île de Fortnite Battle Royale.