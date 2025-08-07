Fortnite : Sortez les insecticides et vos meilleurs costumes colorés pour accueillir le Chapitre 6 Saison 4 du Battle Royale

Enfin des moustiques dans votre écran

Si vous n’en aviez pas assez des moustiques qui vous harcèlent nuit et jour en ce moment, vous pourrez les retrouver dans la nouvelle saison de Fortnite Battle Royale. Des moustiques (géants) mais pas que puisque l’île est infestée de nids gluants et d’œufs agglomérés. Vous n’aurez alors qu’une solution : vous préparer à décimer toute cette vermine en utilisant vos armes et notamment celles de l’O.X.R., une nouvelle organisation paramilitaire dont le but est d’éradiquer ces insectes géants.

Comme on peut le voir dans cette première bande-annonce, les affrontements s’annoncent musclés contre ces créatures nauséabondes et suréquipées elles aussi. Vous pourrez user de toutes nouvelles armes comme le Mégaplombeur 3000, le Fusil à pompe balayeur, le Revolver ravageur, le Lance-missiles guidés laser Essaimeur, le Fusil de l’O.X.R. éradicateur, Armé et Paré — deux fusils à pompes, le Lanceur d’ondes de choc ralentisseur ou encore du Fizz à la slapelle exotique. Des armes que vous pourrez manipuler en dirigeant l’un des nouveaux skins du passe de combat disponible comme Yoo-mi, Agent Patch, Maé, le Lieutenant Ripp Slade, Onyx Winter, Spartan de l’UNSC ou le Ranger vert.

Force Jaune banane

Car, pour le lancement de cette nouvelle saison, Epic Games s’est même offert un partenariat avec la célèbre licence Power Rangers par le biais d’un trailer hybride en images de synthèse et en live-action plein de nostalgie. Vous pourrez découvrir leurs tenues dans le pack Mighty Morphin lors de son arrivée dans la boutique le 8 août. Il comprendra les tenues Ranger rouge, Ranger noir, Ranger rose, Ranger jaune et Ranger bleu iconiques.

Ce pack comprendra aussi leurs accessoires, ainsi que la piste musicale légendaire « Go Go Power Rangers ! ». Si vous passez à l’achat du Passe de combat, vous pourrez également déverrouiller la tenue Dino Megazord en accomplissant des quêtes à partir du 16 septembre, avec une arrivée en fanfare en milieu de saison.

Fortnite est disponible sur PC, consoles et mobiles. La nouvelle saison démarre ce 7 août, probablement en début d’après-midi après le temps de maintenance habituel prévu à 8 h. Vous pouvez retrouver toutes les nouveautés et la nouvelle carte de l’île sur notre site pour accompagner le lancement de cette nouvelle saison.