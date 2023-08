Fortnite Chapitre 4 Saison 4 : la carte de l’île se dévoile pour une Dernière Danse

Jusant, le jeu d’escalade de Don’t Nod (Life is Strange, Vampyr) sortira le 31 octobre sur PC, PS5, Xbox et Game Pass

Les versions PS5, Xbox et PSVR2 de Phasmophobia sont repoussées au mois d’octobre

Starfield aura bien droit à un mode New Game Plus

Assassin’s Creed Jade adopte son nom définitif après sa bêta fermée et montre du gameplay officiel

Eternights nous proposera de faire l’amour et la guerre plus tôt que prévu

RoboCop: Rogue City repoussé au 2 novembre 2023 et 16 minutes de gameplay dévoilées

