Fortnite Chapitre 4 Saison 4 : découvrez la bande-annonce cinématique de cette saison vampirique intitulée Dernière Danse

Qui dit nouvelle saison de Fortnite dit nouveautés à tire-larigot. Comme à chaque nouvelle mouture, Epic Games nous proposera un nouveau passe de combat, recensant cette saison 8 nouveaux personnages avec entre autres des nouveaux comme Nolan Chance, Vicki Véloce, Musclaille, Maé, Antonia. Ces noms vous semblent pour certains inconnus, mais quelque chose nous dit que certains visages des autres recrues vous sembleront familiers. Après une période de teasers toute cette semaine, il est temps de lever le voile sur Dernière Danse.

La saison parfaite pour éclipser la rentrée ?

Pour mieux comprendre le concept que l’on peut apercevoir dans le trailer ci-dessus, voici le synopsis officiel de cette nouvelle saison de Fortnite :

« Le vampire Kado Thorne a fait de l’île son domaine dans Fortnite Battle Royale Chapitre 4 – Saison 4, puisant dans les richesses locales pour financer de luxueux complexes immobiliers : Sanguine Suites, Relentless Retreat et Eclipsed Estate. Alors que le destin de l’île est en jeu, il est temps de réunir une fine équipe de bandits pour une dernière danse. Braquez les propriétés de Thorne afin de reprendre ce qu’il s’est approprié et, surtout, de contrarier son mystérieux plan. Vous en êtes ? »

Vous le voyez, de toutes nouvelles font leur apparition et devraient comporter une ou plusieurs bases de l’antagoniste principal de cette saison, Kado Thorne, un jeune vampire avide d’œuvres d’art. Pour assouvir sa passion, il s’est même rendu dans le passé, en mars 2020, période où la Saison 2 du Chapitre 2 prenait place, se laissant affronter les Fantômes et les Ombres. On peut apercevoir ceci avec le masque d’Oro, un des personnages mystérieux de ce chapitre-ci. De quoi espérer un retour d’autres personnages comme un certain Midas ?

Les partenariats les plus loufoques contient dans Fortnite, puisqu’en plus d’apercevoir le machiavélique Kado Thorne dans le trailer, nous pouvons également rencontrer un certain Khaby Lame, le célèbre Tiktokeur aux mimiques bien connues, tandis qu’une certaine Ahsoka Tano fait également son apparition, alors que la série homonyme dans l’univers de Star Wars bat son plein sur Disney +.

Afin de sauver l’île, l’équipe de bandits recrutée va devoir ainsi procéder à plusieurs casses dans les différentes planques de Thorne au symbole de lune de sang, grâce notamment à l’utilisation de nouveaux outils et armes comme une tourelle automatique, le tout sur une éclipse totale du Soleil des plus inquiétantes. De quoi anticiper un événement d’Halloween des plus sanglants. Le trailer de lancement sera dévoilé à 9h sur la chaine YouTube officielle du jeu, trailer et informations qui seront à découvrir sur ActuGaming pour célébrer ce lancement de saison.