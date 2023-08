Fortnite Chapitre 4 Saison 4 : voici le trailer de lancement de Dernière Danse, la nouvelle saison sanglante du mastodonte d’Epic Games

Dans le trailer précédemment publié, nous avons pu voir un changement conséquent d’ambiance avec la saison précédente, Enfer Vert. En effet, un vampire du nom de Kado Thorne a élu domicile sur l’île et il compte bien ne laisser personne l’empêcher d’accomplir sa passion : rassembler des items rares et précieux de l’histoire de Fortnite. Alors que l’on risque de vivre un événement d’Halloween et de fin de saison (voire de fin de chapitre) des plus explosifs d’ici quelques semaines, découvrons ensemble le trailer de lancement de cette saison Dernière Danse.

Kado Thorne a une dent contre vous

Ce trailer explosif nous permet de réaliser les enjeux réels de cette nouvelle saison se composant d’au moins trois nouveaux lieux, Sanguine Suites, Relentless Retreat et Eclipsed Estate, des bases de Thorne disposant de protections extrêmement renforcées : caméras, gardes et lasers. Ces bâtisses renferment dans leur plus solide coffre-fort des objets mythiques de l’histoire de Fortnite, ramenés par Thorne grâce à une machine à remonter le temps.

On y retrouvera notamment le fusil d’assaut Mark 7 de la Fondation, le pistolet-mitrailleur à tambour de Midas, ou encore le pistolaser de Zyg et Choppy. Mais de nouvelles armes seront aussi de la fête comme par exemple le roquette-bélier, capable de vous propulser et d’explorer des murs épais, ou les grenades collantes, tandis que vous aurez également à disposition un fusil à pompe d’infiltrateur, un pistolet-mitrailleur à rafales à lunette ou encore une mallette à tourelle ou un fusil d’assaut à chargeur double.

Pour plus d’informations sur cette nouvelle saison, notamment pour découvrir les nouveautés de gameplay en détails ou la nouvelle carte de l’île, restez connectés sur ActuGaming tout au long du week-end. N’hésitez pas à rentrer notre code créateur ACTUGAMING dans la boutique pour l’achat de votre passe de combat, pour concrètement nous soutenir. Merci à vous !