Fortnite Chapitre 4 : avant son lancement le 9 juin, la Saison 3 « Enfer Vert » teasée depuis plusieurs jours sera présentée pendant la conférence du Summer Game Fest

Epic Games et Geoff Keighley, c’est une affaire qui roule. On le sait, les deux entités publiques de l’industrie s’aiment bien et nous le montrent encore aujourd’hui, avec un tweet publié il y a peu par le principal intéressé. En effet, après plusieurs jours de teasing sur les réseaux sociaux pour nous présenter la nouvelle saison de Fortnite, nous aurons l’occasion d’en voir bien plus durant la conférence phare de cet été sans E3, et qui devrait durer peu ou proue 2h.

Just Announced for #SummerGameFest on Thursday!

World premiere first look at #FortniteWILDS, the new season of @FortniteGame

📺 Tune in or co-stream at Noon PT / 3p ET / 9p CEST on Twitch, YouTube, Twitter, TikTok and at https://t.co/59xiIzexLf pic.twitter.com/apfBVfqKGq

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) June 6, 2023