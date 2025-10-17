Football Manager 26 aura enfin droit à la licence officielle FIFA juste avant la prochaine Coupe du monde

Un argument de poids pour le prochain épisode

Pile à temps pour la Coupe du monde 2026, Sports Interactive et la FIFA annoncent un nouveau partenariat qui permettra d’ajouter des licences officielles au sein de Football Manager 26. Ce qui veut dire que la licence de la Coupe du monde sera présente, au même titre que la Coupe du monde féminine. Les 48 équipes participantes seront donc intégrées comme il se doit dans le jeu.

Une annonce majeure pour cet épisode, comme le commente Miles Jacobson, réalisateur de Football Manager 26 :

« L’annonce de ce partenariat avec la FIFA est un moment historique pour le studio. À l’approche de la Coupe du Monde, il était crucial de repenser le module de gestion internationale et d’en faire un module beaucoup plus riche en fonctionnalités pour nos joueurs. C’est un véritable honneur de pouvoir le faire avec le soutien de la FIFA, grâce à une licence officielle, en nous fournissant les graphismes et les maillots de la compétition en jeu. Nous sommes ravis que nos fans puissent en profiter l’année prochaine. Et ce n’est que le début de notre collaboration ; restez connectés pour en savoir plus en 2026 et au-delà. »

L’update est prévue pour le mois de juin prochain, en marge de la compétition. Football Manager 26 sortira quant à lui sur PC, PS5 et les consoles Xbox en plus des mobiles le 4 novembre, puis le 4 décembre sur Switch.