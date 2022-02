Focus Entertainment rachète Leikir Studio (Metal Slug Tactics)

C’est décidément le grand mercato en ce moment dans le monde du jeu vidéo, et tout particulièrement dans le microcosme français. Il y a quelques jours à peine, on apprenait que Nacon mettait la main sur Midgar Studio, qui vient de sortir sa version console d’Edge of Eternity. Aujourd’hui, c’est Focus Home Interactive, ou plutôt Focus Entertainment, qui dégaine le portefeuille afin de s’offrir les services de Leikir Studio, qui prépare la sortie de Metal Slug Tactics.

Après Nacon, c’est Focus qui rachète

Ce rachat n’a rien de véritablement surprenant étant donné que Focus avait déjà racheté Dotemu il y a quelques mois, et que Dotemu partage un lien fort avec Leikir Studio, comme on avait pu le constater lors de notre interview avec Cyrille Imbert (Dotemu) et Aurélien Loos (Leikir Studio).

Leikir Studio rejoint donc Dotemu, Douze-Dixièmes, Streum On et Deck13 au sein du groupe Focus. Voici ce que Christophe Nobileau, président de Focus Home Interactive, déclare suite à ce rachat :

« Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux talents capables de faire grandir et de soutenir les ambitions de notre groupe, et Leikir Studio avec à sa tête Aurélien Loos est une acquisition de choix pour atteindre cet objectif. »

Le studio est actuellement à l’œuvre sur Metal Slug Tactics, une version repensée de la saga culte de SNK, et prévoit de sortir son titre dans le courant de l’année 2022.