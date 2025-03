Leikir Studio, derrière Metal Slug Tactics, licencie une partie de ses employés suite à l’annulation d’un projet

Tout juste sortis du long développement nécessité par Metal Slug Tactics, les employés de Leikir Studio n’ont pas eu le temps de beaucoup célébrer. L’entreprise française est elle aussi touchée par la crise que traverse l’industrie et a licencié une partie de ses employés, sans pour autant que Dotemu ou Focus n’en dise un mot. Canard PC a enquêté sur le sujet et nous apprend que plus d’une dizaine de personnes ont été mises à la porte, avec un projet dans les cartons qui a été remis au placard.