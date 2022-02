Nacon rachète Midgar Studio, connu pour Edge of Eternity

Le JRPG très frenchy Edge of Eternity va s’offrir une seconde jeunesse dès cette semaine avec la sortie de ses versions consoles, et visiblement, le titre a tapé dans l’œil de pas mal de monde, y compris les éditeurs. On apprend donc que Nacon continue ses rachats puisqu’il vient de mettre la main sur le studio à l’œuvre derrière le titre, à savoir Midgar Studio.

Un studio de plus dans l’écurie Nacon

We are happy to welcome Midgar Studio (behind "Edge of Eternity" the nicknamed French Final Fantasy) among our studios! 😍 pic.twitter.com/5Hf82jaHV2 — Benjamin "Lugia" V. #ABetterABK (@Lugia_Blizz) February 7, 2022

Nacon a en effet annoncé acquérir Midgar Studio, renommé pour Edge of Eternity, pour un montant que l’on ignore. Il y a peu, Nacon avait aussi mis à la main sur le studio Ishtar Games, derrière The Last Spell et Lakeburg Legacy. Voici ce que Jeremy Zeler-Maury, PDG du studio, déclare à propos de ce rachat :

« Être créatif et en même temps dans l’excellence technique est un défi qui constitue à la fois une particularité mais aussi la marque de fabrique de Midgar Studio. Nous sommes très heureux de rejoindre Nacon qui a su comprendre et entendre nos besoins. Bénéficier de leur soutien nous donne l’opportunité de mener à bien nos ambitions tout en conservant une grande autonomie »

C’est donc un studio de plus pour Nacon, qui pourra peut-être servir à diversifier le portfolio de l’éditeur français avec d’autres RPG si le studio continue dans cette voie.

Edge of Eternity sortira sur les consoles PlayStation et Xbox le 10 février, tandis que la version Switch (en cloud) est attendue pour le 23 février.