Metal Slug Tactics sort aujourd’hui et ouvre les précommandes pour ses jolies éditions physiques

Pour les fans plus patients

Les plus pressés iront sans doute se jeter sur la version dématérialisée du jeu, qui est disponible depuis aujourd’hui sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series (directement sur le Xbox Game Pass) et Nintendo Switch, mais les collectionneurs patienteront un peu plus longtemps. C’est au mois de février que la version physique du jeu sera disponible, du moins dans son édition standard sur PS4, PS5 et Switch (n’attendez pas de version physique sur PC et Xbox). Une édition classique vendue à 39,90 €, qui contiendra le jeu ainsi qu’une jaquette réversible et un porte-clé.

Il y aura cependant deux autres éditions au programme. L’édition collector sera quant à elle disponible dès le mois de décembre (sur les mêmes plateformes) au prix de 79,99 € et contiendra les éléments suivants :

Le jeu

Une jaquette réversible

Un porte-clé

Une boite numérotée façon NEO GEO (limité à 600 exemplaires)

La bande-son sur CD

Un poster grand format

9 lithographies

Une Deluxe Edition est aussi prévue. Il faudra dépenser la somme de 149,90 € pour l’obtenir, avec une livraison prévue durant le printemps 2025. Elle contiendra la même chose que l’édition collector, ainsi qu’une médaille commémorative avec son certificat d’authenticité et un artbook de 144 pages, le tout dans une grosse boîte.