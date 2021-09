Focus Home Interactive se renomme en Focus Entertainment et dévoile un nouveau logo

Décidément, l’heure est au changement chez Focus Home Interactive. Quelques semaines après avoir fait l’acquisition de Dotemu, et donc de son catalogue très riche avec Windjammers 2, Metal Slug Tactics ou encore Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, l’éditeur français nous annonce qu’il change de nom.

Nouveau nom, même Focus

Focus Home Interactive devient donc Focus Entertainment, dans le but de proposer un nom plus représentatif de tout ce que la marque a à offrir. Aves les récentes acquisitions de l’éditeur (comme Deck13 Interactive ou StreumOn Studio en plus de Dotemu), Focus Entertainment vise un public toujours plus large, et précise vouloir offrir des AAA de qualité, ainsi que des jeux dits de « niche » pour les transformer en succès mondial.

Le géant français effectue donc une nouvelle étape dans son histoire, et on attend maintenant de voir quels seront les prochains titres qui viendront représenter cette nouvelle marque, en plus de ceux déjà annoncés comme A Plague Tale: Requiem, Evil West ou encore Aeon Must Die, si celui-ci parvient à vraiment voir le jour.