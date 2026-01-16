Leikir Studio (Metal Slug Tactics) ferme ses portes tandis que le groupe PULLUP Entertainment semble bien se porter

Une décision malgré les perspectives d’une année record

En mars 2025, nous vous rapportions, grâce à une enquête de Canard PC, que des licenciements avaient eu lieu chez Leikir Studio, quelques mois seulement après la sortie de Metal Slug Tactics. Une dizaine de personnes mises dehors à la suite d’un projet annulé fin 2024, Déjà à l’époque, Focus, que l’on appelle désormais PULLUP Entertainment, était pourtant en bonne santé financière. Hélas, l’histoire semble se répéter, avec cette fois une issue définitive pour le studio de développement parisien.

Au cours d’un communiqué diffusé sur Boursorama et repéré par le journaliste Gautoz, PULLUP Entertainment fait part de ses chiffres enregistrés au sujet du troisième trimestre de l’année fiscale en cours. Et entre deux paragraphes se félicitant de la santé du groupe, trois petites lignes attirent l’attention sur une tout autre nouvelle :

« PULLUP Entertainment adapte régulièrement son organisation et son portefeuille afin de se concentrer sur les projets à plus fort potentiel. Dans ce cadre, le Groupe a pris la décision d’arrêter l’activité de Leikir Studio. »

Une fin d’histoire pour le studio français Leikir, actée presque en aparté dans le même communiqué indiquant que les chiffres sont au vert. Car si, à la même période, le chiffre d’affaires a baissé de 41% par rapport à l’an dernier, l’explication s’effectue en partie avec « la sortie exceptionnelle » de Warhammer 40,000: Space Marine 2. De plus, le groupe peut compter sur la réussite du back-catalogue (donc les jeux déjà sortis), « en forte croissance » sur neuf mois en atteignant le montant record de 137,1 M€, ce qui représente une hausse de 43% par rapport à 2024/2025 et 69% du chiffre d’affaires de PULLUP sur les trois premiers trimestres de l’exercice actuel. Des résultats assurant visiblement un horizon prometteur pour le groupe :

« PULLUP Entertainment confirme s’attendre à dépasser sur l’exercice 2025/26 sa précédente performance record établie au cours de l’exercice 2022/23 (chiffre d’affaires et EBIT Ajusté (Bénéfice avant intérêts et impôts, ndlr)). L’exercice 2025/26 est notamment porté par un back-catalogue en forte croissance ainsi que par une progression notable du chiffre d’affaires de Dotemu. Par ailleurs, le Groupe confirme s’attendre à délivrer une croissance de son EBIT Ajusté sur les exercices 2026/27 et 2027/28. »

Ainsi, et malgré cette bonne santé, Leikir n’est donc plus dans les plans de PULLUP, sans vraiment connaître encore précisément les tenants et aboutissants amenant le groupe à déclarer que le studio ne rentrait pas dans la case « projets à fort potentiel ».