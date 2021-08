Focus Home Interactive rachète Dotemu (Streets of Rage 4, Metal Slug Tactics etc.)

Visiblement, ça bouge du côté de l’industrie française de jeu vidéo. Surtout du côté de Focus Home Interactive, qui ne cesse de grandir, et qui signe aujourd’hui l’un des plus gros coups de cette année, en mettant la main sur Dotemu, qui ne cesse de remettre au goût du jour les licences du passé avec des jeux comme Streets of Rage 4, le prochain Metal Slug Tactics ou encore Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge.

Entre français

C’est un petit séisme pour le paysage vidéoludique français. Dotemu est un éditeur prolifique ces dernières années et enchaîne le succès grâce à des licences fortes. Focus Home Interactive n’est plus à présenter non plus, puisque le géant français a édité de nombreux titres importants comme A Plague Tale: Innocence, GreedFall, ou encore World War Z.

On apprend aujourd’hui que Focus a fait l’acquisition de 77,5% du capital de Dotemu pour la somme de 38,5 millions d’euros. Cyrille Imbert, CEO de Dotemu, reste aux commandes et rejoint même le conseil exécutif de Focus Home Interactive. Voici ce qu’il déclare :

« Rejoindre le Groupe Focus Home Interactive s’est présenté comme un choix évident pour Dotemu. Nous partageons la même passion pour les jeux vidéo, la volonté constante de s’améliorer, ainsi que les mêmes valeurs de respect et de bienveillance envers nos équipes et partenaires. Tout en poursuivant ses activités, cette nouvelle collaboration va permettre à Dotemu de pouvoir bénéficier du savoir-faire indéniable des équipes de Focus Home Interactive pour la production de titres AA et ainsi lancer la production de futurs remakes ou suites sur des licences de premières générations de consoles 3D (les jeux du début des années 2000).

Tout en conservant l’indépendance éditoriale et stratégique qui a fait son succès, Dotemu pourra donner encore plus d’ambition à ses projets et se donner les moyens d’élargir la gamme de services proposés aux studios afin de garantir le succès de leur production sur le label rétro mais aussi sur le label de publishing ‘The Arcade Crew’. »

Cette fusion donnera donc plus de moyens à Dotemu pour financer les plus petits projets faisant partie de The Arcade Crew, comme Young Souls ou le récent The Last Spell.

On devrait également avoir droit à de nouveaux revivals de licences cultes de la part de Dotemu dans les prochains mois, ce qui permet ainsi à Focus Home Interactive d’enrichir massivement son catalogue. D’ailleurs, Christophe Nobileau, président du directoire de Focus Home Interactive, déclare vouloir poursuivre cette stratégie d’achat de studios :

« Cette opération marque une nouvelle étape pour le Groupe Focus. Après l’intégration des studios Deck13 et Streum On, nous continuons activement à rechercher d’autres sociétés à fort potentiel pour accélérer notre développement et élargir notre offre. »

Et puisque l’on évoque Dotemu, notez que vous pourrez très prochainement retrouver une interview de Cyrille Imbert et de Aurélien Loos (Leikir Studio) à propos de Metal Slug Tactics, qui arrivera sous peu sur le site.