Five Nights at Freddy’s: Security Breach s’offre un trailer de gameplay

Annoncé lors du PlayStation 5 Showcase de septembre 2020, Five Nights at Freddy’s: Security Breach a profité du State of Play diffusé hier soir pour dévoiler un trailer de gameplay particulièrement angoissant.

Une nuit pour survivre

Comme le montre la vidéo de deux minutes, ce nouvel épisode de la saga horrifique de Steel Wool Studios et de ScottGames vous proposera d’explorer des locaux à la fois glauques et colorés de Fazbear Entertainment en vue à la première personne. Le titre s’intéressera également à l’histoire de deux personnages, un agent de sécurité et un certain Gregory, qui devront tout faire pour survivre dans ce lieu où ils seront pourchassés par de dangereuses créatures.

Five Nights at Freddy’s: Security Breach sortira cette année sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5.