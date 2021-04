Five Nights at Freddy’s: Security Breach ne devrait pas sortir avant la fin de l’année

Officialisé lors du PlayStation 5 Showcase de septembre 2020 puis montré lors du State of Play de février dernier, Five Nights at Freddy’s: Security Breach a dévoilé une information importante concernant sa fenêtre de sortie. Selon Scott Cawthon, le jeu ne devrait pas arriver avant la fin de l’année sur les plateformes PC et PlayStation.

Un projet plus gros que prévu

Par l’intermédiaire d’un post publié hier sur Reddit, le créateur de la série explique que le jeu « n’a cessé de grandir au fil du temps », ce qui avait contraint ScottGames et Steel Wool Games à repousser une première fois son lancement de fin 2020 à 2021 afin de pouvoir le terminer.

Scott Cawthon ajoute qu’il souhaitait ensuite que ce nouvel épisode parvienne à sortir début 2021 mais, étant donné qu’il « a pris la décision d’y investir plus de temps et d’argent pour s’assurer que son développement se finisse correctement », il faudra finalement patienter jusqu’à la fin de l’année pour poser les mains dessus.

En compensation de ce deuxième « report », le développeur a décidé d’offrir gratuitement aux joueurs et aux joueuses Security Breach: Fury’s Rage, un beat’em up façon Streets of Rage se déroulant dans l’univers de la licence Five Nights at Freddy’s. Vous pouvez dès maintenant récupérer ce titre en vous rendant sur le site Game Jolt.

Five Nights at Freddy’s: Security Breach est désormais attendu pour fin 2021 sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5.