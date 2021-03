Five Nights at Freddy’s: Security Breach

Toujours confronté aux célèbres animatronics propres à la licence, le joueur est cette fois libre de ces déplacements et partira s'aventurer dans les locaux lugubres de Fazbear Entertainment. Développé par l'équipe de Steel Wool Studios, le jeu se déroule à la première personne et met en scène plusieurs personnages qui ont tous comme but de survivre dans cet environnement hostile habité par les récurrents ennemis de la licence.